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İnşaat maliyet bedelleri belirlendi

ANKARA (AA) - Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 56 lira ile 2 bin 569 lira arasında değişecek. Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca...

İnşaat maliyet bedelleri belirlendi

ANKARA (AA) - Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 56 lira ile 2 bin 569 lira arasında değişecek.
Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Emlak Vergi̇si̇ Kanunu Genel Tebli̇ği̇, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğle emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.
Buna göre, mesken binaları açısından lüks inşaatlar için metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin asgari ve azami sınırları bin 172 lira ile 2 bin 568,98 lira, birinci sınıf inşaatlar için 494,60 lira ile bin 717,96 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 348,42 lira ile bin 163,95 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 117,69 lira ile 792,74 lira, basit inşaatlar için 56 lira ile 357,52 lira arasında tespit edildi.
Tebliğle kullanım amacı farklı olan diğer binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

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Resmi GazeteMaliye BakanlığıInşaat Maliyet Bedelleri
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