Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar muğla Amsterdam Trabzon bilim Dragos
Başkan seçildi
Apaydın başkan seçildi
Türk dizileri rüzgarı
Türk dizileri rüzgarı
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek

İnşaat maliyet endeksi arttı

- İnşaat maliyet endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 2,03, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,91 arttı

İnşaat maliyet endeksi arttı

ANKARA (AA) - İnşaat maliyet endeksi, nisanda mart ayına göre yüzde 2,03, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,91 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,91 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,66, işçilik endeksi yüzde 0,67 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22,01, işçilik endeksi yüzde 15,54 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 artış kaydedildi. Nisanda mart ayına göre, malzeme endeksinde yüzde 2,23, işçilik endeksinde yüzde 0,57 artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 21,18, işçilik endeksi yüzde 15,37 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,15, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 22,15 artış gösterdi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,01, işçilik endeksi yüzde 1,06 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 24,72, işçilik endeksi yüzde 16,18 arttı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Inşaat Maliyet EndeksiNisanTÜİK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5