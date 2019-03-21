ANKARA (AA) - İnşaat maliyet endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,49, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27,54 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.



Buna göre, inşaat maliyet endeksi ocakta, Aralık 2018'e göre yüzde 6,49, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 27,54 yükseldi.



Ocakta aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 0,90, işçilik endeksinde yüzde 20,64 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,91, işçilik endeksi yüzde 26,75 arttı.



Bina inşaatı maliyet endeksinde ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,74, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,11 artış oldu. Malzeme endeksi, Aralık 2018'e göre yüzde 0,79, işçilik endeksi yüzde 21,45 artış kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi ocak itibarıyla yüzde 28,68, işçilik endeksi yüzde 26,96 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,63 arttı. Ocakta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,26, işçilik endeksi yüzde 17,68 artış kaydetti. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,51, işçilik endeksi yüzde 25,92 artış gösterdi.



