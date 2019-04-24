ANKARA (AA) - İnşaat maliyet endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,91, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,22 artış gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.



Buna göre, inşaat maliyet endeksi şubatta ocak ayına göre yüzde 0,91, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,22 yükseldi.



Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 1,24, işçilik endeksinde yüzde 0,23 artış oldu. Geçen yılın şubat ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,49, işçilik endeksi yüzde 26,66 arttı.



Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 0,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,44 yükseliş kayıtlara geçti. Şubatta ocak ayına göre malzeme endeksinde yüzde 1,04, işçilik endeksinde yüzde 0,21 artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 27,67, işçilik endeksi yüzde 26,95 yükseldi.



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,41, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,52 artış gösterdi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,88, işçilik endeksi yüzde 0,30 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 26,91, işçilik endeksi yüzde 25,60 arttı.

