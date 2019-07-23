Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Eyüpsultan türk food istanbul
Tokat'ta çiftçilere kaz dağıtıldı
Çiftçilere kaz dağıtıldı
Üniversite tercih önerileri
Tercih önerileri
Meteorolojide “civa“ kazası
Meteorolojide “civa“ kazası
Sayısı 4 milyonu aştı!
Sayısı 4 milyonu aştı!
TÜBİTAK koruma alacak
Koruma alacak!

İnşaat maliyet endeksi

İnşaat maliyet endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,69, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,86 arttı

İnşaat maliyet endeksi
banner17

İnşaat maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,86 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi mayısta nisan ayına göre yüzde 1,69, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,86 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 2,18, işçilik endeksinde yüzde 0,59 artış oldu. Geçen yılın mayıs ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,3, işçilik endeksi yüzde 26,17 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,67, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,45 yükseldi.

Mayısta, nisan ayına göre malzeme endeksinde yüzde 2,15 işçilik endeksinde yüzde 0,65 artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 25,02, işçilik endeksi yüzde 26,39 artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,01 yükseldi. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,3, işçilik endeksi yüzde 0,38 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 22,1 işçilik endeksi yüzde 25,38 arttığı görüldü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TÜİKMayısInşaat Maliyet Endeksi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5