inşaat maliyetleri sektörü zorluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Şubat’a ilişkin İnşaat Maliyet Endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5,73 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,27 arttı.

Endeks, yılın ilk ayında da aylık bazda yüzde 15,24, yıllık bazda ise yüzde 79,91 yükselmişti.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,56, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 113,27, işçilik endeksi yüzde 41,38 arttı.

MALZEME ENDEKSİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 110’U AŞTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,82, işçilik endeksi yüzde 0,10 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 110,44, işçilik endeksi yüzde 41,29 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,42 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,74, işçilik endeksi yüzde 0,74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 122,66, işçilik endeksi yüzde 41,71 arttı.

Ev fiyatları neden artıyor?

Türkiye’de konut fiyatlarında rekor artış yaşanırken yeni kiraya çıkmak isteyenler de kira ücretlerinin yüksekliğinden şikayetçi. Nisan ayı itibariyle konut fiyatları son bir yılda yüzde 127 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre inşaat malzemelerine gelen zamlar bu artışın en önemli nedeni. İnşaat maliyet endeksi son bir yılda yüzde 107 arttı. Aynı dönemde inşaat malzemeleri yüzde 134; işçilik maliyeti ise yüzde 44 artış gösterdi.

Dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ülkelerin başında Türkiye geliyor. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre konut fiyat endeksi 2022 nisan ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 127 yükseldi. Nisan 2021’de 168,8 olan konut fiyat endeksi bu sene nisanda 383,1 puana çıktı. Yüzde 127’lik artış 2010 yılından bu yana görülen en yüksek değer.

İnşaat maliyetlerinde sert artış

TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 74’e dayanırken inşaat maliyetinde artış çok daha yüksek seyrediyor. Nisan ayında inşaat maliyet endeksinde yıllık artış oranı yüzde 107 oldu. Son yıllarda inşaat maliyet endeksinde yıllık artış yüzde 20’yi pek aşmazken son aylarda sert bir tırmanış yaşanıyor.