İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi temmuzda yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi temmuz ayında 1,58 puan arttı. Endeks son beş aydır gösterdiği hızlı iyileşme ve artışı temmuz ayında da sürdürdü.

Türkiye İMSAD tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Temmuz 2017 sonuçları açıklandı.

Temmuzda bir önceki aya göre 1,58 puan artan "Bileşik Endeks" geçen yılki seviyesinin 4,43 puan üzerine çıktı. Böylece ilk kez temmuz ayında geçen yılın üzerine çıkan "Bileşik Endeks", son bir yıl içinde yaşanan kayıpları fazlasıyla telafi etti.



Haziran ayında ramazan ayı ve bayram etkisiyle yavaşlayan faaliyetler temmuz ayında yeniden önemli bir artış gösterdi. Temmuz ayında faaliyetler ayrıca çalışma günü sayısının artmasından da olumlu etkilendi. İnşaat Malzemeleri Sanayi "Faaliyet Endeksi", temmuz ayında 2,8 puan arttı.

Faaliyetlerin orta vadeli dinamikleri güçlenmeye devam etti. Nitekim "Faaliyet Endeksi" temmuz ayında geçen yılın temmuz ayı seviyesinin 10,1 puan üzerine çıktı. Yurt içi satışlar temmuz ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde arttı. Aynı zamanda ihracat artışı da devam etti. Üretimde normalleşen çalışma günü sayısı ile kuvvetli artış yaşandı. Cirolar da temmuz ayında bir önceki aya göre kuvvetlendi. Tahsilat hızı artışı ise mevsimsellik etkileri ile yeniden durağanlaştı.





- "Güven Endeksi"nde temkinli artış yaşandı





"Güven Endeksi", toparlanması yavaşlamakla birlikte, halen kırılgan olmaya devam ediyor. Temmuz ayında faaliyetlerin önemli ölçüde artmasına rağmen "Güven Endeksi" oldukça temkinli bir artış gösterdi.

Bununla birlikte sanayide orta vadeli dinamiklerin çalışması güven artışını destekledi. Bir önceki aya göre 0,5 puan artan güven seviyesi, geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin ise 0,7 puan altında kaldı. İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine yönelik güven toparlanması yavaşlayarak devam etti. Yurt içi pazarlarına yönelik güven, temmuz ayında durağanlaştı. İhracat pazarlarına yönelik güven artışı ise sürdü. Güven unsurlarında süren toparlanmanın önümüzdeki dönem için ümit verdiğinin belirtildiği raporda, iyileşmenin giderek yavaşlaması dikkati çekti.







- "Beklenti Endeksi" temmuzda da iyi bir performans gösterdi





"Beklenti Endeksi"ndeki iyileşme temmuz ayında altıncı ayına girdi. Haziran ayında yavaşlayan beklentilerdeki iyileşme temmuz ayında yeniden hızlandı. Faaliyetlerdeki canlanmanın buna ilişkin beklentileri de desteklediği görüldü. Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artan "Beklenti Endeksi", geçen yılın aynı dönemine göre ise 5,1 puan daha yüksek çıktı.

Böylece beklentiler geçen yılın temmuz ayı sonrası yaşanan kayıplarını fazlası ile karşıladı. Türkiye ekonomisi ile inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentilerdeki artışlar temmuz ayında yavaşladı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişleri temmuz ayında da artış gösterdi. Aynı zamanda gelecek üç aya ilişkin ihracat siparişlerindeki artış da devam etti. Endeks sonuçlarına göre iç ve dış siparişlerdeki artış beklentisine bağlı olarak önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde ise kuvvetli artışlar ortaya çıktı.



