Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı

İnşaat sektöründe ciro arttı

- Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 arttı

İnşaat sektöründe ciro arttı

ANKARA (AA) - Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının ikinci çeyreğine (Nisan-Haziran) ilişkin "İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri" verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, yılın ikinci üç ayında bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 arttı.

Öte yandan, TÜİK'in konuya ilişkin bülteninde, inşaat üretim endeksine ilişkin olarak kurumda kısa dönemli i̇ş istatistikleri için genel olarak yöntem ve veri kaynağı iyileştirme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2017 Yılının Ikinci çeyreğiİnşaat Ciro Ve Üretim EndeksleriTÜİK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5