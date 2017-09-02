İnşaat sektörüne yerli malı kullanın çağrısı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, inşaat sektörüne, özellikle tesisat malzemesi olarak yerli ürünleri tercih etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Baran, yazılı açıklamasında, ekonomik faaliyetlerin itici gücü olan inşaat sektörünün, değişen yaşam tarzı ve gelişen ihtiyaçlara bağlı olarak dönüşüm geçirdiğini belirterek, son yıllarda gelişen yeni eğilimler doğrultusunda akıllı bina sistemleri, çevreci yapılar, modern yaşam alanları ve aktivite merkezlerinin, projelerin vazgeçilmezleri olduğunu, bu değişime paralel olarak da inşaat malzemelerinde talebin ithal ürünlere kayma gösterdiğini ifade etti.

Özellikle lüks konutlarda, armatür başta olmak üzere ithal tesisat malzemesi ile ithal ankastre ürünler kullanıldığına dikkati çeken Baran, Türkiye'nin inşaat sektöründe olduğu gibi inşaat malzemeleri sektöründe de ileri bir seviyeyi yakaladığı halde ihtiyaçların ithalat yoluyla temin edilmesinin ülke üreticisine haksızlık olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin inşaat malzemelerinin tümünü üretebilen, ihracat yapabilen bir ülke olduğunu vurgulayan Baran, "Bir inşaatın yapımında kullanılan ürünlerin yüzde 100'üne yakınını ülkemizde üretebiliyoruz hatta üretmekle kalmıyor, ihracat yapıyoruz. Buna rağmen ahşap kaplama, duvar kağıdı armatür ve vana ile soğutma ısıtma cihazlarında ithalat ağırlıklı bir dış ticaretimiz var. Örneğin sadece armatür ve vanada 1 miyar dolar düzeyinde üretim yapılabilirken, 600 milyon dolar düzeyinde ithalat gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

İthalatı yapılan inşaat malzemelerinin yüksek katma değerli ürünler olduğuna da işaret eden Baran, "Biz kilogram, metre ya da metrekare olarak daha yüksek mal satıyoruz ancak orta-düşük ve orta teknoloji seviyesinde. İthal ettiğimiz malın da miktarı düşük ancak orta-yüksek ve ileri teknoloji sınıfında." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, özellikle 200'ü aşkın sektörü hareketlendiren inşaat sektörünün alt dallarında kalite-maliyet optimizasyonu sağlayacak ürün yelpazesinin tüketici istatistikleri doğrultusunda geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yerli malı kullanımını artırmak için ithalatın önüne geçilecek şekilde Ar-Ge ve inovasyon ağırlıklı üretim programını uygulamak gerektiğini bildiren Baran, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda yıkılıp yapılması planlanan yaklaşık 7 milyon konutta yerli malı inşaat malzemesi kullanmak, ülke ekonomisine fayda sağlayacağı gibi, gençlerimize de iş kapısı olur. Bu konuda gerek bürokrasiye gerekse inşaat sektörüne hizmet veren iş adamlarına ve sivil toplum kuruluşlarına iş düşüyor. Yerli ürün kullanılması konusunda konut ve işyeri satın alacaklara da görev düşüyor. Geleceğimizi düşünüyorsak üreteni, vergi vereni kollamamız gerekiyor. Bu yüzden konut ve işyeri satın alacak vatandaşımıza da sesleniyorum lütfen satın aldığınız binalarda yerli ürün kullanılmış olmasına dikkat edin."