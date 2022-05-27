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İnşaat ve gayrimenkul sektörü bu etkinliğe bekleniyor

Bu kapsamda ilk etkinlik 27 Mayıs Cuma (bugün) saat 15.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek. Sektördeki son gelişmelerin ele alınacağı etkinliğe Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan ev sahipliği yapacak.

İnşaat ve gayrimenkul sektörü bu etkinliğe bekleniyor

Pandemi öncesi sektörde ortak görüş ve projelere önderlik etmek için kurulan İnşaat Platformu yeni dönemde ilk fiziki toplantısını yapıyor. Yeni dönemde Gayrımenkul ve İnşaat Platformu adını alarak etkinliklere devam kararı verildi.

Bu kapsamda ilk etkinlik 27 Mayıs Cuma (bugün) saat 15.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek. Sektördeki son gelişmelerin ele alınacağı etkinliğe Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan ev sahipliği yapacak.

Belediyeye ait Çatladıkapı Sosyal Tesisleri’nde yapılacak etkinliğe sektörün önemli isimlerinin katılması bekleniyor.

Türkiye’de İş Dünyası Dergisi ile birlikte gerçekleştirilecek etkinlikte sektöre katkı yapmış isimlere teşekkür plaketleri verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Murat KalsınGayrimenkulİnşaat
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