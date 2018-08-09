"İnşaatta kriz söylentisinin yurt dışı kaynaklı olduğunu tespit ettik"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, son günlerde bazı gayrimenkul şirketlerinin konkordato talep edeceği, battığı veya iflas edeceği şeklindeki iddiaların ve inşaat şirketlerinin listesinin bulunduğu sosyal medya paylaşımlarını araştırdıklarını, ilgili birimlere, hangi IP'den çıktığına kadar tüm çalışmaları yaptırdıklarını söyledi.

Özyurt, "Özellikle Twitter'da bu paylaşımı ilk dolaşıma sokan hesabın adresi Mısır'dan çıktı. Daha önceki paylaşımlarına baktığımızda tamamen FETÖ dilinin kullanıldığı paylaşımları yapan bu hesabın tweet'lerinin hızlı bir şekilde paylaşıldığını gördük. Kriz iddialarının yurt dışı kaynaklı olduğunu gördük ve belgeledik. Bu durumla ilgili hukuki işlemleri başlattık." dedi.

Tamer Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasada geçen yıl başlayan bir daralma yaşandığının doğru olduğunu ancak konuşulduğu gibi yıkıcı bir daralma bulunmadığını ifade ederek, ülkenin genel ekonomisinde yaşanan sıkıntıların lokomotif sektör olduğu için kendisini en çok gayrimenkulde gösterdiğini söyledi.

"Her şey güllük gülistanlık demiyoruz ancak öyle iflastır, krizdir gibi söylemler gerçekten hem ülke ekonomisi hem de inşaat sektörü için gerçeği yansıtmıyor" diyen Özyurt, satış adetlerinin azalabileceğini, burada ana etkenin yatırımcıların gayrimenkulden mevduata yönelmesi olduğunu aktardı.

Özyurt, inşaat sektörünü çok büyük bir krizin beklemediğini ifade ederek, şu görüşleri dile getirdi:

"Ülkenin genel ekonomisi ne kadar sıkıntıdaysa inşaat da ancak o kadar sıkıntıda. Olağanüstü, ciddi bir emlak krizi olmaz. Zaten stoklar da bunu gösteriyor. Şu anda Türkiye genelinde 1 milyon adet konut stoku var. Firmalar yeni projeye girmediği takdirde ki şu anda firmalar yeni projeye girmiyor, mevcutları eritiyor, Türkiye'de yıllık en az 500 bin sıfır konuta ihtiyaç var ve bunun da satıldığını düşünürsek toplamda 2 yıllık bir stok var demek... Bu rakam gerçekten yüksek bir rakam değil. Zaten firmalar da karlarından feragat ederek bu satışları gerçekleştiriyor. Sadece firmaların stoklarının yüksek olması değil, sorun; insanların yatırım amacı olarak gayrimenkulü değil, mevduatı görmeleri..."

Sadece zamana ihtiyaçları olduğunu ve son 10 yılda senelik en az 500 bin yeni konut satıldığını belirten Özyurt, geçmiş 10 yılın "gayrimenkulün dönemi" olduğunu, artık gayrimenkulün "yatırımın yıldızı" olduğu dönemin geride kalacağını, yatırımcıdan ziyade ihtiyacı olanların konut alacağını söyledi.

Özyurt, "Ancak ülkemizde çok ciddi şekilde konuta ihtiyacı olan var. Bu kimselerin çok az kısmının bile konuta ulaşması zaten stoku bitirir." dedi.





- "2 yıl içerisinde sektörün borçları da, stoku da bitecektir"





Tamer Özyurt, artık savaşların şeklinin değiştiğini, para ve ticaret savaşlarının başladığını, bir değişim sürecinde olduklarını ve sancılı bir dönem geçirdiklerini, bu sürecin sonuçlarının Türkiye için iyi olacağını söyledi.

Şirketlerde nakit akışında problem yaşanabileceğini, söz konusu durumun bu şirketlerin yok olacağı anlamına gelmediğini ifade eden Özyurt, şunları kaydetti:

"Son günlerde sosyal medyada bazı gayrimenkul şirketlerinin konkordato talep edeceği, battığı, iflas edeceği şeklinde iddialar şirketlerin isimlerinin bulunduğu bir liste halinde dolaşıma sokuldu. Gayrimenkul şirketlerinin hepsi nakit akışının bozulduğunu ve bunun gayet doğal olduğunu kabul ediyor. Bu şirketlerin tümü borcunun en az 3-4 katı varlığa sahip. Varlıklar bir miktar eriyecektir ama borçlar bitecektir. Bizim tüm projelerimizdeki bitmişlik oranı yüzde 80-85 civarında. Gayrimenkul sektörünün 2 yıl vakti var. Bu 2 yıl içerisinde sektörün borçları da, stoku da bitecektir."

Hiçbir zaman sektörde krize varacak sıkıntılar yaşanacağına inanmadığını dile getiren Özyurt, "Bizim de borcumuz var ama borcumuzun en az 4 katı malımız var. Belki de en az borcu olan şirketlerdeniz. Rahatız, işimizin başındayız. Gayrimenkul sektörü de tıpkı genel ekonomimiz gibi bir süreçten geçiyor. Bu geçiş süreci nedeniyle nakit akışında sıkıntılar yaşanacaktır. Ancak bu geçiş sürecinin sonu çok iyi olacak. Dediğim gibi, borcumuzun 4 katı mal varlığımız var. Gerekirse bu mal varlığımızla vedalaşırız. Bizler malımıza aşık insanlar değiliz." şeklinde konuştu.





- "İnşaatta kriz yaşanacağına dair paylaşımlar yurt dışı kaynaklı"





Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özyurt, şu anda piyasaları gözlemlediklerini, ihtiyaçlara göre proje üretimine devam edeceklerini ve yatırımları sürdüreceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sosyal medya aracılığıyla çeşitli listeler dolaşıyor. Bu listelerin art niyetli olduğunu düşünüyoruz. Hatta son günlerde bazı gayrimenkul şirketlerinin konkordato talep edeceği, battığı, iflas edeceği şeklindeki iddiaların ve inşaat şirketlerinin listesinin bulunduğu sosyal medya paylaşımlarını araştırdık. İlgili birimlere, hangi IP'den çıktığına kadar tüm çalışmaları yaptırdık. Özellikle Twitter'da bu paylaşımı ilk dolaşıma sokan hesabın adresi Mısır'dan çıktı. Daha önceki paylaşıma baktığımızda tamamen FETÖ dilinin kullanıldığı paylaşımları yapan bu hesabın tweet'lerinin hızlı bir şekilde paylaşıldığını gördük. Kriz iddialarının yurt dışı kaynaklı olduğunu gördük ve belgeledik. Bu durumla ilgili hukuki işlemleri başlattık.

Listelere bakarsanız hep sektörün önde gelen, binlerce kişiyi istihdam eden, ciddi vergi veren şirketleri var. İnsanları, 'Bu firma da sıkıntıdaysa ekonomide ciddi sıkıntı vardır' gibi düşüncelere sevk etmek istiyorlar."





- "Yabancıların ciddi ilgisi sürüyor"





Tamer Özyurt, yabancıya konut satışının ciddi şekilde arttığını, geçen yıl 22 bini aşan yabancıya konut satışının 2018'de ortalama yüzde 30 artarak 30 bine yaklaşacağını bildirdi.

Türkiye pazarının yabancılar için oldukça cazip olduğunu ifade eden Özyurt, "Mütekabiliyetle konut alan yabancılar, şimdi eşine dostuna gayrimenkul aldırıyor. 2014-2015'te konutun metrekaresini bin 500-bin 600 dolara alan yabancılar, şimdi aynı yeri bin dolara alıyor. Türkiye'den konut edinimi onlar için ciddi avantajlı hale geldi." diye konuştu.

Sektörün önde gelen oyuncularının, içeride daralan pazarı yabancılarla aşmaya çalıştığını belirten Özyurt, yabancıya satışın ülkeye direkt döviz getirdiğini, yabancılara konut satışından elde edilen gelirin 5 milyar doları aştığını ve hedefin 10 milyar dolara ulaşmak olduğunu söyledi.