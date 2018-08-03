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"İnşaatta sat yap dönemi bitti"

- Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: - "İnşaat sektöründe bir devir kapandı ve yeni bir dönem başladı. İnşaatta sat yap dönemi bitiyor, yap sat dönemi başlıyor" - "Lansman fiyatlarıyla konut satın almanın bir avantajı kalmadı. Gelecek dönemde bitmiş konutlar tercih edilecek"

İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, inşaat sektöründe bir devrin kapandığını ve yeni bir dönemin başladığını belirterek, "İnşaatta sat yap dönemi bitiyor, yap sat dönemi başlıyor." ifadesini kullandı.

Özyurt, yaptığı yazılı açıklamada, inşaat sektöründe konut arzının azaldığına dikkati çekerek, lansman fiyatlarıyla konut satın almanın bir avantajının kalmadığını ve gelecek dönemde bitmiş konutların tercih edileceğini bildirdi.

Büyük ölçekli projelerin devrinin de kapanmaya başladığını aktaran Özyurt, "Sat yap dönemi bitiyor, yap sat dönemi başlıyor. İnşaat sektöründe bir devir kapanıyor yeni bir devir açılıyor. Yeni dönem müteahhit firmaların kendi öz kaynaklarıyla üretim yaptığı bir dönem olacak. Büyük ölçekli projeler de olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Özyurt, son bir yılda yüzde 50 ila yüzde 100 arasında maliyet artışı olduğunu belirterek, yeni proje üretiminin durduğunu ve mevcut projelerin yürüdüğünü bildirdi. İnşaatçıların şirketlerini ayakta tutabilmek için stoklarını eritme yolunu seçtiklerini vurgulayan Özyurt, stokların erimesinden sonra ancak yeni projelerin geleceğini aktardı.


- "Yerli de yabancı da bitmiş proje istiyor"


Özyurt, gelecek dönemle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni proje açacak olanlar beklemede kalmayı tercih ediyor. Döviz yüzde 50 arttı. İnşaat malzemelerinin girişi döviz üzerinden oluyor. Demir yüzde 100, beton yüzde 80 zam gördü. Piyasa daralmasından kaynaklı artışlar henüz konut satış fiyatlarına yansımadı. Ancak stoklar gittikçe eriyor,maliyetler stoklar eridikçe fiyata yansıyacak. Mevcut stoklar inşaat şirketlerinin yeni projeye girmemesinden dolayı en fazla bir yılda eriyecektir. Şu anda yeni proje üretimi durmuş vaziyette varolan projeler yürüyor. Konutta 1 milyon adet stok var yıllık talep de 1 milyon civarında.Stoklar eridiğinde yani bir yıl sonra maliyet artışları fiyatlara yansımaya başlayacak. Bu artışın yüzde 100'lere yaklaşacağını tahmin ediyoruz."

Özyurt, yerli yatırımcının da yabancının da bitmiş konuta rağbet gösterdiğinin altını çizerek, fiyat artışı ihtimali nedeniyle konut almak isteyenlerin bir an önce harekete geçmesi ve bu dönemi değerlendirmesi gerektiğini bildirdi.

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Özyurtlar HoldingTamer Özyurt
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