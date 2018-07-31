İnsana yatırım için gaza bastı

İpragaz, insana yatırım felsefesi ile bütüncül yaklaşım sergileyerek tüm paydaşlarını kapsayan eğitimlerini geliştirerek devam ediyor.

İpragaz, çatısı altındaki tüm markaları kapsayan bu güçlü eğitim programı ile, daha güvenli ve kaliteli şekilde hizmet sağlamayı ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen bu eğitimlerle İpragaz çatısı altındaki tüm paydaşlara ulaşılması planlanıyor.



Türkiye enerji sektörünün köklü markası İpragaz, ‘Daha Yüksek’, ‘Daha Güçlü’ ve ‘Daha Hızlı’ mottoları ile girdiği yeni yönetim döneminde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu yeni dönemde, teknolojik gelişmelerle daha hızlı olma yolunda emin adımlar atan İpragaz, daha güçlü olmasını sağlayacak en değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda sürekli eğitimin önemini vurguluyor.



Eğitim programı kapsamında İpragaz çalışanları, bayileri ve bayi çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim programlarında bu yeni dönemde yaklaşık 1750 kişi eğitim gördü. İpragaz, bu eğitimlerine çatısı altındaki tüm çalışanlara ve paydaşlarına ulaşana kadar devam etmeyi amaçlıyor.







Buna ek olarak İpragaz, TSK mensuplarından STK’lara, kamu yetkililerinden öğrencilere, itfaiye teşkilatlarından ev hanımlarına, afetzedelere kadar yıllardır düzenlediği eğitimlerine de aralıksız devam ediyor. İpragaz, bu eğitimlerinde “LPG ve LPG’nin güvenli kullanımı” konularında teorik bilgiler aktarmakla kalmıyor, katılımcıları uygulamalı simülasyona dahil ederek karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı hazırlıyorlar. Bunun yanında, tanker şoförlerine yönelik güvenli sürüş eğitimi ve iş süreçlerinin devamına yönelik operatör eğitimleri hem teorik hem de uygulamalı olarak verilmektedir.







“İpragaz’ın en değerli kaynağı insan”



İpragaz’ı yarım asrı aşan bir sürede sektörün öncü ve lider markalarından biri olarak bugünlere taşıyan en değerli kaynağın insan olduğunu vurgulayan İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, “Bugün geldiğimiz noktada, hiç şüphesiz en büyük dayanağımız; aynı ruh ve felsefe çevresinde bir bütünü oluşturarak özverili, tutkulu çalışmalarıyla bize enerji veren çalışanlarımız, bayilerimiz, paydaşlarımız, yani insanlarımızdır. İpragaz markasını yarınlara taşıyacak olan da yine insanlarımız. İpragaz’ın bu yeni döneminde de daha güvenli ve kaliteli hizmet sunmak adına eğitim süreçlerimize yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.





Hizmet kalitesi gelişimi düzenli olarak takip ediliyor



İpragaz’ın müşteri odaklı yaklaşımı ve mükemmel hizmet kalitesine yönelik yaklaşımını kurulduğu ilk günden bu yana önde tuttuğunu da vurgulayan Eyüp Aratay, “Yaşadığımız dijital çağ paralelinde müşteri beklentileri de her geçen gün artmakta ve gelişim göstermektedir. Müşteri beklentilerini öğrenmek ve sunduğumuz hizmetin müşteri algısında yansımalarını takip etmek adına sadece eğitim gerçekleştirmekle kalmayıp düzenli olarak müşteri memnuniyeti araştırmaları ile, yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda elde edilen hizmet kalitesi gelişimi düzenli olarak takip ediliyor” dedi.



İpragaz CEO’su Eyüp Aratay, müşterilere hak ettiği hizmeti en mükemmel ve güvenli şekilde sunabilmek için verilen eğitimlerin öneminin altını çizdi ve bundan sonra da insana yapılan en önemli yatırım olan eğitimlerin sürekli olarak devam edeceğini belirtti.

