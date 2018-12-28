ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ortaya çıkan herhangi bir fikri ve tasarımı genişletebiliyorsak, o ekiple temasımızı sürdürebiliyor, onların önünü açabiliyor, projenin devamlılığını sağlayabiliyorsak en büyük ödülü vermiş oluruz." dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Roboik Yarışmaları kapsamında düzenlenen "İnsansız ve Otonom Deniz Araçları Ödül Töreni", kurumun Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin fikri zenginliğini ortaya çıkarmanın önemine işaret ederek, bu tür roboik yarışmalarını zincir halinde tekrarlayacaklarını söyledi.

Yarışmaların, sivil toplumun ve sanayi odalarının da destekleriyle daha çeşitli alanlarda, daha fazla görevleri içermesini ve Türkiye'nin her tarafına yayılmasını istediklerini belirten Demir, "Yarışmaların kara, deniz ve hava sistemleri, takım harekat ortamları gibi bir dizi unsura yayılmış olmasını diliyoruz. Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında da bu tür yarışmaların ve gençlerin teşvik edilmesi konusu geçti. Cumhurbaşkanımız tarafından şu anda yapmakta olduğumuz çalışmaların desteklendiğini gördük." ifadesini kullandı.

Asıl ödülün yarışmalar sonucunda ortaya çıkan projelerin ileride hayata geçirilebilmesi olduğunu düşündüğünü dile getiren Demir, "Ortaya çıkan herhangi bir fikri tasarımı genişletebiliyorsak, o ekiple temasımızı sürdürebiliyor, onların önünü açabiliyor, projenin devamlılığını sağlayabiliyorsak en büyük ödülü vermiş oluruz." dedi.

Demir, bundan sonraki yarışmaların Teknofest gibi faaliyetlerle de entegre olmasının konuşulması gerektiğini, yarışmaların formatları dışında bu mekanizmanın hayata geçirilmesine ilişkin de fikri çalışmalarının bulunduğunu bildirdi.

İsmail Demir, projelerin savunma sanayisiyle beraber hayata geçirilmesi, görev dağılımının yapılması, ortaya çıkan ürünlerin kullanılabilir, oyun değiştirici ürünler olarak sahaya çıkmasının takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

- "Yetenekli nesil yetiştirilmeli"

SSB Deniz Araçları Daire Başkanı Alper Köse de savunma sanayisinde sürekliliği sağlamak için sadece ihracatı artırmanın yeterli olmayacağını, yetenekli bir neslin de yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Roboik yarışmalarını uluslararası düzeye taşımayı hedeflediklerini belirten Köse, yarışmaya katılan öğrencilerin sektördeki firmalarda staj imkanı bulma gibi avantajlarının olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından, dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Ödül törenine, yarışmanın jüri üyesi Prof. Dr. Metin Yerebakan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

- Yarışma ve ödüller

SSB, Türkiye'nin askeri ve sivil teknolojilerle gelişmesine katkı sağlamak hedefiyle 2017 yılından itibaren Roboik Yarışmaları düzenlemeye başladı. Bu yarışmalar kapsamında yapılan İnsansız ve Otonom Deniz Araçları Yarışması'nın "İnsansız Su Altı Araçları Prototip Yarışması" kategorisinde üniversite ve lise öğrencileri mücadele etti. 10 takımın finale kaldığı yarışmada, 8 üniversite ile 2 lise takımı enkaz çıkarma, montaj, mayın imha ve otonom görevlerini yerine getirmeye çalıştı. Dereceye girenlere mansiyon ve teşvik ödülleri dahil 73 bin lira para ödülü verildi.

Yarışmanın birincisi Bahçeşehir Üniversitesi "BAUROV" takımı 30 bin lira, ikincisi İstanbul Gedik Üniversitesi "ROBOTICS" takımı 20 bin lira ve üçüncüsü İstanbul Teknik Üniversitesi "PRUVA" takımı 10 bin lira ödül kazandı. Yarışmanın teşvik ödülünü Kocaeli Pirelli Anadolu Lisesi "ROBOPAL" takımı, mansiyon ödüllerini, Başkent Üniversitesi "PARSY-ROV" ve Yıldız Teknik Üniversitesi "CASMARINE" takımları aldı.

"İnsansız/Otonom Deniz Sistemleri Endüstriyel Tasarım Yarışması"na ise 82 proje başvurusu geldi. Yarışmacılara, yenilikçi yaklaşım, ihtiyaçlara cevap verebilme, üretim ve uygulanabilirlik, görsel kriterler, konsept detaylandırma gibi değerlendirme kriterleri sonucu mansiyonlar dahil 60 bin lira para ödülü verildi.



Yarışmanın birincisi "G.Ü.L.L.E." takımına 25 bin lira, ikincisi Göktürk Topuz'a 15 bin lira ve üçüncüsü İsmail Güven'e 10 bin para ödülü takdim edildi. 5'er bin lira olan mansiyon ödüllerini de projeleriyle Umut Erkin Güngör ve Teberdar Gürbey kazandı.