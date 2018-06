Intel CEO'su istifa etti

NEW YORK (AA) - Dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan ABD'li Intel'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Krzanich'in istifa ettiği bildirildi.

Intel'den yapılan açıklamada, ayrıca yönetim kurulu üyesi olan 58 yaşındaki Krzanich'in geçmişte bir Intel çalışanıyla ilişkisinin olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilişkinin karşılıklı rızaya bağlı olmasına rağmen, Intel'in politikalarına göre yöneticilerin çalışanlarıyla özel hayatlarında ilişkiye girmesinin şirketin davranış kurallarına aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Krzanich'in istifanın ardından Intel'in Mali İşler Müdürü (CFO) Robert Swan'ın geçici olarak CEO görevine atandığı bilgisine yer verildi.

1982 yılında Intel'de mühendis olarak çalışmaya başlayan Krzanich, 2013 yılında CEO'luk görevine getirilmişti.

Duyurunun ardından, dünü 53,46 dolardan kapatan Intel hisseleri bugün 52,26 dolara kadar gerileyerek yüzde 2,2 düşüş gösterdi.