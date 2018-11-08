Intel ESL Türkiye Şampiyonası heyecanına MediaMarkt desteği

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en güçlü CS:GO takımlarının tüm hünerlerini sergileyeceği Intel ESL Türkiye Şampiyonası yarı final ve final maçları, MediaMarkt’ın desteğiyle 11 Kasım'da gerçekleştirilecek.

MediaMarkt açıklamasına göre, tüm dünyadaki e-sporseverlerin yakından takip ettiği Intel ESL'nin Türkiye Şampiyonası'nın yarı final ve final maçları 11 Kasım'da Volkswagen Arena’da gerçekleştirilecek.

Oyun dünyasının yıldızlarının CS:GO'da tüm yeteneklerini göstereceği ve her bir takımın Türkiye’nin en iyisi olmak için çabalayacağı turnuva, etkinliğin Twitch kanalından da canlı olarak takip edilebilecek. Sunduğu bol çeşit ve rakipsiz fiyatlarla oyunseverlerin de adresi olan MediaMarkt’ın desteğiyle gerçekleşecek turnuvanın izleyicileri arasında Youtube ve Twitch dünyasının ünlü yıldızları da yerlerini alacak.

Oyun dünyasının merakla beklenen turnuvasına 2 yıldır destek veren MediaMarkt, Türkiye’nin en iyi CS:GO takımlarının mücadele edeceği finaller öncesi turnuvanın heyecanı mağazalarına taşıdı. 3 Kasım'da İstanbul Optimum AVM, 4 Kasım'da ise Kocaeli İzmit mağazalarında gerçekleşen etkinliklerde ziyaretçiler, Thetabeta ve Alptv ile oyun keyfini MediaMarkt Game Zone'larda yaşadı. Oyunseveler, MediaMarkt mağazasında Sanal Gerçeklik (VR), OEM ve oyun alanlarıyla son teknoloji ürünleri deneyimleme fırsatı da yakaladı.





- Intel ESL’nin zorlu geçen eleme süreci





Açıklamada verilen bilgiye göre, oyuncular, oyun dünyasını bir araya getiren turnuvanın finallerine gelmek için uzun ve zorlu bir süreç geçirdi. Intel ESL'nin ilk etabı için düzenlenen açık elemelere 450’den fazla takım katıldı.Dileyen her oyuncunun takımlarıyla beraber katılabildiği turnuvanın açık elemelerinde başarılı olan ilk 8 takım bir üst tura yükseldi. Geçtiğimiz sezonun en başarılı 4 takımıyla eşleşen ilk elemenin başarılı 8 takımı; 11-12 Ağustos'ta Intel ESL Türkiye Şampiyonası Ligi’ne katılan takımlardan biri olmak için mücadele etti. Zorlu geçen 7 haftanın sonunda ise finallere kalan 4 takım, MediaMarkt’ın desteğiyle gerçekleşecek olan finallere katılma hakkı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Intel Türkiye Perakende Satış Direktörü Koray Yıldız, Intel ESL Türkiye Şampiyonası'na MediaMarkt’ın desteğine ilişkin, şunları kaydetti:

"Türkiye’de e-spor sektörünün gelişmesine destek vermek ve yetenek havuzunun oluşmasına katkı sağlamak amacıyla başlattığımız Intel ESL Türkiye Şampiyonası'nın iki yıldır resmi sponsoru olan MediaMarkt’in sektöre verdiği destekten dolayı çok mutluyuz. Intel olarak, bu iş birlikliği sonucunda oyuncuların en yeni teknolojilerle daha iyi deneyimler yaşamasını sağlamanın yanında dünya çapında başarılara imza atacak takımların oluşmasına destek vermenin heyecanını yaşıyoruz."