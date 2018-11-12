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İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerine yenileri eklendi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "100 Günlük İcraat Programı" çerçevesinde, İnteraktif Vergi Dairesinde sunulan hizmetlere 10 yeni işlem eklendi. Gelir İdaresi Başkanlığının internet...

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerine yenileri eklendi
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "100 Günlük İcraat Programı" çerçevesinde, İnteraktif Vergi Dairesinde sunulan hizmetlere 10 yeni işlem eklendi.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İnteraktif Vergi Dairesinde sunulan hizmetlere, aralarında vergi türü değişikliğine ilişkin dilekçe verilmesi, kasko değerine göre MTV düzeltme talebinde bulunulması gibi 10 yeni işlem ilave edildi.

Söz konusu işlemlere ait başvurular online olarak İnteraktif Vergi Dairesinde gerçekleştirilebilecek. Başvuru sahipleri işlem adımlarını online takip edebilecek ve sonuçlarına sistem üzerinden erişebilecek.

Öte yandan, "100 Günlük İcraat Programı"nda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek eylemler arasında yer alan veraset ve intikal vergisi beyannamesinin elektronik ortamda alınması çalışmaları da tamamlandı.


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