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İnternet kullanımının kuralları olmalı

- Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi Direktörü Prof.Dr. Ögel: - "Tatil döneminde internet kuralları tabi ki okul dönemi kadar sıkı olmamalıdır ama muhakkak internet ve oyun zamanının belirlenmesi ve uygulanması gerekir"

İnternet kullanımının kuralları olmalı

İSTANBUL (AA) - Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel, "Tatil döneminde internet kuralları tabi ki okul dönemi kadar sıkı olmamalıdır ama muhakkak internet ve oyun zamanının belirlenmesi ve uygulanması gerekir." uyarısında bulundu.
Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamayla, karne tatili öncesi çocukların internet kullanımının artma ihtimaline karşın uyarılarda bulunuldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Bağımlılık Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel aileleri konuya ilişkin uyararak, şu bilgileri verdi:
"Tatil çocuklar için iyidir, bazı çocuklar içinse kötü alışkanlıkların daha derinleştiği bir zaman dilimi olabilir. Örneğin internet kullanımı tatil dönemlerinde çocuklar arasında artıyor. Bu nedenle ebeveynlerin tatile hazırlıksız yakalanmaması gerekir. Okul döneminde çocuk ve gençlerin hangi saatlerde internete gireceğini, ne zamanlar giremeyeceğini genelde ebeveynler olarak belirleriz ve uygulamaya çalışırız. Bu kısıtlama için, haklı nedenlerimiz de vardır, tabi ki okul başarısı önceliklidir. Ancak okul olmayınca, dersler ve sınavlar tükenince, bu haklı neden ortadan kalkar.
Çocuklar çalışmalarının ve uğraşlarının karşılığını almışlardır ve özgürleşmek, istedikleri zaman internete girip oyun oynamak isterler. Tatil dönemlerinde sınırsız internet kullanımının, tatil bittikten sonra da devam ettiğini gösteren araştırmalar vardır. Çocuklar ve gençler, tatilde sınırsız bir şekilde internete girmeye alıştıktan sonra, okul dönemi geldiğinde bu alışkanlıktan kolaylıkla vazgeçememekte, kendilerini durdurmakta zorlanmakta ve okul açılsa bile tatil dönemindeki alışkanlıklarını sürdürme eğiliminde olmaktadır."
Ögel, tatil döneminde de internetin kurallarının olması gerektiğini belirterek, tatil döneminde internet kurallarının okul dönemi kadar sıkı olmasa da internet ve oyun zamanının belirlenmesi ve uygulanması gerektiğini aktardı.
İnternet ve bilgisayarın boş zaman geçirme aracı olmadığına dikkati çeken Ögel, "Tüm boş zamanlar internet ile geçirilirse bireyin hayatı zamanla internet olur. Tatilde de kurallarınız olursa, okul dönemine yumuşak geçiş sağlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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