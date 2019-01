"İnternette fırsat eşitliği olmazsa olmazımız" - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: - "Türkiye'de her 10 kişiden 7'si aktif internet kullanıcısı ve bu rakam, ilerleyen teknoloji ile birlikte her geçen gün artıyor" - "Başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm internet kullanıcılarının yurt içinde eşit şartlar altında internet hizmetinden yararlanabilmesi, fırsat eşitliği açısından olmazsa olmazımız" - BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu: - "Her iki ortaokul öğrencisinden birinin WhatsApp, YouTube ve Instagram hesabı var. Sosyal medya araçlarını kullanım oranı lise öğrencilerinde yüzde 80'lere kadar yükseliyor"

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:12