"İnternette onaylı kredi kartı mağduriyetleri azaltacak"

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) kararıyla, kullanıcısı tarafından onay verilmeyen kredi kartlarının, 17 Ağustos'tan itibaren internet alışverişine kapatılmasını tüketiciler için olumlu bulduklarını söyledi.

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BDDK tarafından belirtilen sürenin uzatılmaması gerektiğini belirterek, bu uygulamanın tüketiciler açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Hayatında internetten işlem yapmamış kişilerin bile dolandırıcıların kurbanı olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Yıllardır süren bir yanlıştan dönülüyor. Kredi kartının bilgilerine bir şekilde ulaşan sahtekarların hukuka aykırı şekilde yaptıkları harcamalar ve tüketici mağduriyetleri önlenmiş olacak." dedi.

Bu uygulama ile mağduriyetlerin büyük ölçüde azalacağına inandıklarını dile getiren Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Maaş veya emekli aylığı aldığı banka tarafından kendisine adeta zorla kredi kartı çıkarılan birçok kart hamili, bilmedikleri, anlamadıkları tuzağın içine düştü. Bu kişilerin kredi kartları internetten alışverişe kapalı olsaydı gerek ATM cihazlarındaki düzeneklerle, gerekse şifre ve kart bilgileri bir şekilde elde edilerek kullanılsa bile harcama yapılamayacak ancak kartın fiziken kopyası varsa ATM'den para çekilebilecekti. Her ATM cihazında kamera sistemi bulunduğu ve şüpheli işlemlerde bankanın müşterisine mesajla bilgi verdiği göz önüne alındığında kredi kartı sahtekarlıklarının büyük ölçüde önlenmiş olabileceği ortadır."

- Dolandırıcıların "şifre" tuzağı

Ağaoğlu, dolandırıcıların, kurban olarak seçtikleri kredi kart kullanıcılarını bankaların uygulamalarından istifade ederek yanılttığını dile getirdi.

Dolandırıcıların, kart hamilini bir şekilde elde ettiği telefon numarasından arayıp, bankanın haksız tahsil ettiği ücreti iade edeceklerini ve bunu güvenle gerçekleştirebilmeleri için gönderecekleri şifrenin kendilerine okunmasını istediğini belirten Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu şifre ile internet ortamında ve genellikle yurt dışından alışveriş yapıyorlar. Tabi durumun farkına varamayan tüketici de gelen şifreyi kendi eliyle karşı taraftaki dolandırıcıya verdiğinden hak arama sürecinde banka kart sahibinin kendi hatası olduğunu ileri sürerek sorumluluk üstlenmiyor. Böylelikle hayatında internetten alışveriş yapmamış kişiler internet üzerinden üstelik yurt dışından alışveriş yaparak dolandırılmış oluyor."