İnternette yüksek hız deneyimi Türksat Kablo'da

ANKARA (AA) - Türksat AŞ tarafından, Türksat Kablo müşterilerinin bu yıl akıllı sınırsız internet hizmetlerine Kablo TV ile aylık 64,99 liradan başlayan fiyatlarla sahip olmaya başladıkları bildirildi.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin lider kablo operatörü Türksat Kablo'nun bir yeniliğe daha imza attığı, yeni yılla birlikte sunulan "Kullandığın Kadar Öde/Kotalı/Duran Kotalı/Simetrik ve Sınırsız İnternet" tarifelerinin yanı sıra 2017'de başlatılan "akıllı sınırsız internet" tarifelerinin sayısını da artırarak, yeni alternatif imkanı verdiği belirtildi.

Açıklamada, akıllı sınırsız tarifelerde kotanın, Adil Kullanım Noktası (AKN) gibi uygulanmadığına işaret edilerek, kullanım miktarına bağlı olarak ek ücret alınmadığı, kullanıcıların sınırsız internetin keyfini çıkardığı vurgulandı.

Türksat Kablo'nun, AKN uygulamasının kalkmasıyla yenilenen tarife yapısıyla müşterilerine yüksek hızda internet sunmaya devam ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türksat Kablo, ekonomik fiyatlarla TV hizmetinin yanı sıra yüksek hızda internet servisini, sinema paketlerini ve sabit telefon hizmetlerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Sınırsız tarife alternatiflerinin arttığı yeni yılda Türksat Kablo, sadece sınırsız tarifeleri sunmakla yetinmiyor, aynı zamanda günün büyük bir bölümünde müşterilerinin hızına hız katıyor."

- Kurulum ve aktivasyon ücreti alınmıyor

Açıklamada, Türksat Kablo müşterilerinin bu yıl akıllı sınırsız internet hizmetlerine Kablo TV ile aylık 64,99 liradan başlayan fiyatlarla sahip olduğu belirtilerek, "Üstelik 100 Mbps'ye kadar Akıllı Sınırsız İnternet Hizmeti ve tüm Kablo TV paketleri aylık sadece 89,99 lira. Bu fiyatlara cihazlar dahil olup, müşterilerden kurulum ve aktivasyon ücreti de alınmıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türksat Kablo'nun 24 ay taahhütle 16 Mbps gerçek sınırsız internet hizmetini cihazla beraber 75,99 liraya, 25 Mbps gerçek sınırsız internet hizmetini ise 85,99 liraya müşterilerine indirimli sunduğu aktarılan açıklamada, 2023 hedefleri doğrultusunda tüm hanelere yüksek hızda ekonomik internet hizmeti verilmesini amaçlayan Türksat Kablo'nun, 100 Mbps hızında internet bağlantısı sağlayabilecek altyapısının bulunduğu kaydedildi.