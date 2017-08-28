"Intertextile Shanghai" fuarının ardından

BURSA (AA) - Uzakdoğu'nun önemli fuarlarından "Intertextile Shanghai"ya, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) organizasyonuyla katılan Türk firmaları, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

UTİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin'de, 23-26 Ağustos tarihlerinde düzenlenen fuara milli katılım organizasyonu gerçekleştiren UTİB, sektörün önde gelen 18 ev tekstili firmasını, Şanghay'da uluslararası alıcılarla buluşturdu.

Fuarda, "Turkey Discover the Potential" temalı standı ile Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan UTİB, katılımcı firmalara da yeni ticari bağlantıları için önemli destekler sundu. Firmaların, nevresim takımından havlu ve bornoza, perdeden döşemelik kumaşa ve halıya kadar ürünlerini sergilediği fuarda, Türk ev tekstilinin kaliteli ürünleri, modern tasarımları ve yeni trendleri büyük ilgi gördü.

Bu yıl 30 ülkeden bin 200'ün üzerinde firmanın katıldığı, 30 binden fazla profesyonel ziyaretçinin gezdiği fuarda, Türkiye toplam 726 metrekarelik alanda temsil edildi.

UTİB, 25 metrekarelik info standı ile katılımcılara ve ziyaretçilere hizmet verirken 50 metrekarelik Türkiye standıyla da Türk ev tekstili sektörü ve "Turkey Discover The Potential" konseptinin tanıtımını yaptı.

- "Çin pazarından çok daha fazla pay almayı hedefliyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin ev tekstili sektöründe 2016 yılında 2,7 milyar dolarlık ihracata imza attığını ve dünya pazarından yüzde 4,5 pay almayı başardığını belirtti.

Burkay, global pazarda son derece güçlü bir imajı bulunan sektörün son teknolojilere sahip makine parkıyla esnek üretim kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyanın en büyük tekstil ithalatçısı olan Çin'de de ağırlığını her geçen yıl daha da artırıyor. Son 10 yılda Çin'e gerçekleştirdiğimiz ihracat, 5 milyon dolar seviyesinden 15 milyon dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak Çin, sadece 2016 yılında yaklaşık 2 milyar dolarlık ev tekstili ithalatı yaptı. Sektördeki gücümüz ve potansiyelimizle Çin pazarından çok daha fazla pay almayı hedefliyoruz. UTİB olarak, ihracata dayalı kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda firmalarımızın yanında olmaya ve milli katılımlı organizasyonlarımıza devam edeceğiz."