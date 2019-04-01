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İNTES'ten seçim değerlendirmesi

- İNTES Başkanı Celal Koloğlu: - "Türkiye, yerel seçimlerin ardından 4 yıllık seçimsiz bir döneme girdi. Bu, ekonomide yapısal reformlara odaklanabilmek açısından önemli bir fırsat olacaktır" - "İNTES ve inşaat sektörü olarak ekonomik büyümeye ve istihdama katkı vermek için çalışmaya devam edeceğimizi, şehirlerimizin kalkınma sürecinde rol almaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz"

İNTES'ten seçim değerlendirmesi
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ANKARA (AA) - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, Türkiye'nin yerel seçimlerin ardından 4 yıllık seçimsiz bir döneme girdiğini belirterek, "Bu, ekonomide finansal reformlara odaklanabilmek açısından önemli bir fırsat olacaktır." ifadesini kullandı.

Koloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin seçimleri başarıyla ve güven içinde tamamlayarak sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir kez daha kanıtladığını bildirdi.

Seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olması dileğinde bulunan ve seçilen belediye başkanlarını tebrik eden Koloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki dönemde modern, yaşanabilir, insan odaklı, sürdürülebilir şehir altyapılarımızın inşasına hızla devam edeceğimize inanıyoruz. Türkiye yerel seçimlerin ardından 4 yıllık seçimsiz bir döneme girdi. Bu, ekonomide yapısal reformlara odaklanabilmek açısından önemli bir fırsat olacaktır. Seçim gündeminin geride bırakılması ve sağlanan istikrar ortamıyla Türkiye, yatırımlara, istihdama ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye odaklanacaktır. İnşaat sektörümüze yönelik teşvik edici politikalar kamu altyapı yatırımlarının ve özel sektör projelerinin tamamlanarak ekonomiye kazandırılmasını sağlayacaktır. İNTES ve inşaat sektörü olarak ekonomik büyümeye ve istihdama katkı vermek için çalışmaya devam edeceğimizi, şehirlerimizin kalkınma sürecinde rol almaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

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Celal KoloğluİNTESTürkiye İnşaat Sanayicileri İşveren SendikasıYerel Seçim
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