İSTANBUL (AA) - İstanbul Startup Angels ve Nexus Ventures tarafından düzenlenen IOT Telco Labs hızlandırma programı başvuruları başladı.

İstanbul Startup Angels'tan yapılan açıklamaya göre, hızlandırma programı IOT Telco Labs'da öncelik nesnelerin interneti, siber güvenlik, big data, giyilebilir teknolojiler ve telekom alanındaki "start-up"ların olacak. Son başvuru tarihi ise 19 Şubat 2017.

Nesnelerin interneti ve telekom alanında ölçeklenmek isteyen "start-up"lara hızlandırma programı sunan programa "http://iottelcolabs.com" adresinden başvuru yapılabilecek.

İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarının hayati öneme sahip olduğu nesnelerin interneti ve telekom sektörlerine yönelik girişimlerin bir an önce ticarileşebilmesi için sadece finansman değil, girişimin ölçeklenmesi adına gereken tüm olanakları sağlayan programın son başvuru tarihi 19 Şubat 2017.

Başvuruların tamamlanmasının ardından öncelikli olarak ön eleme aşaması gerçekleşecek. IOT Telco Labs ekibi tarafından gerçekleştirilecek eleme sonrası uygun görülen girişimler, partner kurum temsilcileri ve mentorlardan oluşan jüri toplantısına davet edilecek. Bu final eleme toplantısından başarıyla ayrılan girişimler, 3 aylık hızlandırma programına dahil olma şansı yakalayacak.

Seçilen girişimler 3 aylık süre içinde, ticarileştirme aşamasına dahil olacak. Bu kapsamda IOT Telco Labs, girişimlere 15 bin dolar ila 50 bin dolar arası tohum sermayeyle birlikte mentorluk, ofis alanı, iş birliği olanakları ve hukuki/finansal danışmanlık imkanı sunacak.

Hızlandırma programının son adımı ise "Demo Günü" olacak. IOT Telco Labs'in mentor ekibinden danışmanlık alan girişimler, Demo Gününde melek yatırımcılara, erken aşama VC'lere ve kişisel yatırımcılara iş fikirlerini sunarak ihtiyaç duydukları yatırımları alma fırsatı yakalayabilecek.



