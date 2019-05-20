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İp üzerinde yürüyüp şehre tepeden baktılar

- Akbatı AVM tarafından düzenlenen 4. Gençbatı Festivali'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında slackline sporcuları 12 metre yükseklikte, 60 metre uzunluğunda ve 2,5 santimetre genişliğindeki ip üzerinde yürüyerek yer çekimine meydan okudu

İp üzerinde yürüyüp şehre tepeden baktılar
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İSTANBUL (AA) - Akbatı AVM tarafından düzenlenen 4. Gençbatı Festivali'nde slackline sporcuları 12 metre yükseklikte 60 metre uzunluğunda ve 2,5 santimetre genişliğindeki ip üzerinde yürüyerek yer çekimine meydan okudu.

Akkök Holding'in açıklamasına göre, Akbatı, Gençbatı Festivali ile, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuna ev sahipliği yaptı. Slackline sporcuları 12 metre yükseklikte bu zamana kadar şehir içinde kurulan en uzun mesafe olan 60 metre uzunluğundaki bir ipin üzerinde yürüdü. 2,5 santimetre genişliğindeki ip üzerinde yürüyerek yer çekimine meydan okuyan sporcular, şovun sonunda Türk bayrağı açarak izleyenlerden büyük alkış topladı.

İstanbulluların heyecanla izlediği şovun ardından ekstrem sporcular kaykay, BMX ve slacklinede hünerlerini gösterdi. Aksiyon dolu festivalde, birbirinden zorlu branşlarda yarışan sporcuların yanı sıra katılımcılar da serbest düşüş kulesi, ringo rampası ve bungee trambolin gibi aktivitelere dahil olarak eğlenceli vakit geçirdi.

Festivale katılan binlerce misafir, rollerball, paintball atışları, denge gözlüğü deneyim alanlarında gün boyu müzik performansları eşliğinde unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

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