IPARD 2 kapsamında yeni proje başvuruları başladı

ANKARA (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD) 5. Başvuru Çağrısı"na ilişkin yeni proje başvuruları başladı.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çağrı ilanıyla sadece "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" ile “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbirleri kapsamındaki başvurular alınacak.

Başvurular, yatırımın uygulanacağı ildeki TKDK koordinatörlüklerine yapılacak.



"Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar"a ilişkin online proje başvuru sistemi 14 Mayıs'ta saat 21.00'de, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" için online proje başvuru sistemi ise 21 Mayıs'ta aynı saatte kapatılacak.

Başvuruların son teslim tarihi ise sırasıyla 17 ve 24 Mayıs saat 18.00 olarak belirlenirken, son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.