IPARD-II'nin 5. başvuru çağrısı Aydın'da tanıtılacak

ANKARA (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla 42 ilde uygulanan, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II'nin 5. başvuru çağrı ilanının tanıtım toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yarın Aydın'da gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de AB standartlarında, rekabetçi, sürdürülebilir, teknoloji kullanımı yüksek tarım ve hayvancılık işletmelerinin çoğalmasını hedefleyen çağrı kapsamında Pakdemirli tarafından açıklanacak önemli miktarda kaynak, kırsal alanda yatırımların artması için kullandırılacak.

Çağrı, hayvancılık yatırımlarıyla tarımsal ve hayvansal ürünlerde işleme ve pazarlama yatırımları olarak 2 ana gruba ayrılacak. Toplam 9 alt sektörde çağrıya çıkılacak.

Başvuru çağrısında hayvancılık alanında besi, süt üretimi ve kanatlı sektörü, işleme ve pazarlama alanında da et ve sütün yanı sıra su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması, meyve-sebze soğuk hava deposu ve paketleme yatırımlarına destek sağlanacak.