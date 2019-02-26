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İplik piyasasının Çinli devi Kayseri'ye yatırım yapıyor

- Yıllık 4 bin ton iplik üretimiyle dünyadaki 4 büyük firma arasında yer alan Çin firması, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde mart ayında üretime geçecek

İplik piyasasının Çinli devi Kayseri'ye yatırım yapıyor
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KAYSERİ (AA) - İplik piyasasının devleri arasında yer alan Çinli Texhong firmasının Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yatırım yapacağı bildirildi.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkezi Hong Kong'da bulunan Texhong Grup Üst Yöneticisi Zhu Yong Xiang ve beraberindeki heyet, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Nursaçan tarafından misafir heyete OSB projeleri ve yatırım imkanları hakkında bilgi verildi.

2004 yılında Hong Kong'da faaliyete geçen ve dünyanın önde gelen pamuk tekstili kuruluşlarından olan, yüksek kaliteli iplik ve kumaş üretimi yapan firma, mart ayında OSB'de üretime geçmeyi planlıyor.

İplik dokuma, boyama ve tasarım gibi bölümleri olan firma, yıllık 4 bin ton iplik üretimi ile dünyada ilk 4 firma arasında yer alıyor.

Yıllık cirosu 3 milyar dolar olan firmanın, 350 bin çalışanı bulunuyor.

Firmanın önümüzdeki dönemde Kayseri ve Türkiye'nin farklı kentlerinde de yatırımlarını genişletmeyi hedeflediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çinli TexhongIplik FirmasıKayseri OSB
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