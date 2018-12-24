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"İpotekli konut satışları yüzde 37'den yüzde 5'e geriledi"

- Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi: - "Son 2 yılda ipotekli, kredili konut satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 37'den yüzde 5'e kadar geriledi" - "Bu durum, uygulamış olduğumuz tasarrufa dayalı faizsiz ev alma yöntemlerini zorunlu hale getirdi. Bu yöntemlerle ev sahibi olanların oranı her geçen gün büyük artış gösteriyor"

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İSTANBUL (AA) - Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, son 2 yılda ipotekli, kredili konut satışlarının toplam satışlar içerisindeki payının yüzde 37'den yüzde 5'e kadar gerilediğini bildirdi.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK verilerine göre, ülke genelinde konut satışlarının kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak 89 bin 626 olduğunu bildirdi.

Son 2 yılda ipotekli, kredili ev satışlarının toplam satışlar içerisindeki payının yüzde 37'den yüzde 5'e düştüğünü belirten Çiftçi, "Bu durum, uygulamış olduğumuz tasarrufa dayalı faizsiz ev alma yöntemlerini zorunlu hale getirdi. Bu yöntemlerle ev sahibi olanların oranı her geçen gün büyük artış gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, geçen aylarda yaşanan kur dalgalanmasının; inşaat sektöründe durgunluk yaşanmasına neden olduğunu, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların ise hayallerinin ertelemesini zorunlu kıldığını, bu dönemde bankalardan hizmet alamayan toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren faizsiz, tasarrufa dayalı ev alma sisteminin ön plana çıktığını ve sektörde hareketlilik sağlandığını aktardı.

Orta ve alt gelir grubunda bulunanların konut kredisi taleplerinin genellikle bankalar tarafından geri çevrildiğini belirten Çiftçi, "Talebi onaylanan çok az sayıda kişi ise 2018'in aralık ayı hesaplamalarına göre, en iyi şartlarda aldığı evin değerinin 2 katını, hatta 3 katını ödemek zorunda kalıyor. Üst gelir grubunda bulunan az sayıda kişi için mümkün olsa bile onlar için de maliyet açısından pek mantıklı değil. Öyle ki bugün ev sahibi olmak isteyenler için 'birlikte tasarruf' bir alternatif değil, zorunluluktur." ifadelerini kulandı.

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Anahtar Kelimeler:
BirevimMurat çiftçi
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