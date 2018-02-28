İpsala'da bir tırda kaçak bin 30 cep telefonu ele geçirildi ANKARA (AA) - Gümrük muhafaza ekiplerince, İpsala Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada bin 30 adet cep telefonu bulundu.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak...

28 Şubat 2018 Çarşamba 12:54