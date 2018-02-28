Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

İpsala'da bir tırda kaçak bin 30 cep telefonu ele geçirildi

ANKARA (AA) - Gümrük muhafaza ekiplerince, İpsala Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada bin 30 adet cep telefonu bulundu.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak...

İpsala'da bir tırda kaçak bin 30 cep telefonu ele geçirildi

ANKARA (AA) - Gümrük muhafaza ekiplerince, İpsala Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada bin 30 adet cep telefonu bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda arama yapıldı.

Aradama kabinde yatak kısmına gizlenmiş vaziyette 5 adet çanta bulundu. Çantalarda çok sayıda cep telefonu olduğunun görülmesi üzerine tır, gümrük muhafaza ekiplerince x-ray taramasına yönlendirildi.

Taramada, çantaların içinde farklı marka ve modellerde bin 30 adet cep telefonu bulunduğu belirlendi.

İpsala Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda telefonlara el konulurken, tırın şoförü hakkında soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gümrük MuhafazaGümrük Ve Ticaret Bakanlığıİpsala Gümrük Kapısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5