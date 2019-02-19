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Irak'a bakliyat ihracatının artması bekleniyor

- TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya: - "Son yıllarda Irak'a gerçekleştirilen ihracatı olumsuz etkileyen çifte gümrük ve buna bağlı olarak çifte vergi uygulaması kaldırıldı. Bu uygulamayla 2019 yılı ihracatımızda ciddi bir artış bekliyoruz"

Irak'a bakliyat ihracatının artması bekleniyor
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GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, son yıllarda Irak'a gerçekleştirilen ihracatı olumsuz etkileyen çifte gümrük ve buna bağlı olarak çifte vergi uygulamasının kaldırıldığını belirterek, "Bu uygulamayla 2019 yılı ihracatımızda ciddi bir artış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Altunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda Irak'a gerçekleştirilen ihracatı olumsuz etkileyen çifte gümrük uygulamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın destekleriyle iki yıl süren çalışma sonucu tek gümrük tek vergi uygulamasına dönüştüğünü belirtti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin olduğu kadar Türkiye'nin de en önemli ihracat pazarı olan Irak'ta son yıllarda yaşanan pazar kaybının temel nedeni olan çifte gümrük ve çifte vergi uygulamasının kaldırılmasının, ihracatı olumlu etkileyeceğini aktaran Altunkaya, şunları kaydetti:

"Son yıllarda çifte gümrük ve vergilendirme uygulaması Irak pazarındaki rekabet gücümüzü kırdığı gibi ihracatımızı da olumsuz etkilemiştir. Bölgemizden Irak'a gerçekleştirilen ihracat 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 13.4'lük düşüşle 1 milyar 17 milyon 989 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörümüzde Türkiye genelinden yapılan ihracat ise bir önceki yıla oranla yüzde 10 düşüşle geçen yıl 1 milyar 554 milyon 344 bin dolar seviyelerine inmiştir. Irak hükümetinin uyguladığı çifte gümrük ve vergilendirme uygulamasının tek gümrük ve tek vergi sistemine dönüştürülmesi için, iki yıl süren çalışmalar sonuç verdi. Son yıllarda Irak'a gerçekleştirilen ihracatı olumsuz etkileyen çifte gümrük ve buna bağlı olarak çifte vergi uygulaması kaldırıldı. Bu uygulamayla 2019 yılı ihracatımızda ciddi bir artış bekliyoruz."

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Hububat BakliyatIhracatTİMTürkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya
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