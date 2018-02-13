Irak'a ihracatta yaşanan sorunlar GAİB'te ele alındı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğulu iş adamlarının Irak'a ihracatta yaşadıkları sorunlar, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinde (GAİB) düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, toplantı, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohum ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu ve bakanlığın dış ticaret uzmanları ile ihracatçı firmaların temsilcilerinin katılımıyla GAİB hizmet binasında gerçekleştirildi.

İhracatçı firmaların yöneticileri toplantı sayesinde sahada yaşanan sorunları ilk ağızdan bakanlık yetkililerine aktarma imkanı buldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Altunkaya, Irak'ın hem bölge hem de Türkiye'nin ihracatında çok önemli rol oynadığını ifade etti.

Hububat, bakliyat, yağlı tohum ve mamulleri sektörünün geçen yıl bu ülkeye 1 milyar 728 milyon dolarlık ihracat yaptığını belirten Altunkaya, şunları kaydetti:

"Bölgemizden Irak'a 1 milyar 179 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Irak, bu rakamla sektörel anlamda bölgemizden yapılan ihracatta birinci sırada yer almaktadır. Irak, Türkiye için büyük ve vazgeçilmez bir pazardır. Türkiye birçok sektörüyle Irak'a büyük ihracatlar gerçekleştirmektedir. Hem sektörümüz hem de ülkemiz ihracatı için bu kadar önem arz eden Irak pazarında, ihracatçılarımız çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Toplantıda, Türkiye'den Irak'a yapılan ihracatta yaşanan sorunlar, Irak'taki gelişmeler ve gözetim firmaları ile ilgili konular masaya yatırılırken, bu sorunlarla ilgili çözüm önerileri tartışıldı. Toplantımız verimli geçti. Firmaların yaşadığı sorunları birinci ağızdan Ekonomi Bakanlığı yetkililerine aktarma fırsatı bulduk."





