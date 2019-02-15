GAZİANTEP (AA) - Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hussain Mahmood Alkhateeb, "Irak'ta tam anlamıyla güvenlik ve istikrar sağlandığında yapılacak ilk iş, Türkiye ile ticareti geliştirmek olacaktır. Irak'ın refah seviyesi geliştikçe Türkiye ile ticari ilişkiler gelişecek, Türk mallarına ilgi artacaktır." dedi.

Kentteki temasları kapsamında Gaziantep Sanayi Odasında (GSO) düzenlenen toplantıda, Irak'a ihracat yapan firma temsilcileriyle bir araya gelen Büyükelçi Alkhateeb, yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticaretin Irak'ta ve genel olarak bölgede yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilendiğini söyledi.

"2014'te DEAŞ terör örgütü Irak'ta bazı bölgeleri ele geçirdi ve devlet bütçesinin büyük bir kısmı terörle mücadeleye ayrıldı." diyen Alkhateeb, Irak'ın gerçek anlamda yeniden yapılandırmaya ve yatırımlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Hussain Mahmood Alkhateeb, "Irak'ta tam anlamıyla güvenlik ve istikrar sağlandığında yapılacak ilk iş, Türkiye ile ticareti geliştirmek olacaktır. Irak'ın refah seviyesi geliştikçe Türkiye ile ticari ilişkiler gelişecek, Türk mallarına ilgi artacaktır." diye konuştu.

Irak pazarında özellikle gıda sektöründe Türkiye'nin İran, Ürdün, Çin ve Suudi Arabistan'a göre daha avantajlı bir konumda olduğuna işaret eden Alkhateeb, bunun nedeninin Irak halkının Türk mallarının kalitesine güveninin tam olması olduğunu aktardı.

İki ülke arasında zaman zaman gündeme gelen Fırat ve Dicle havzasındaki suyun kullanımına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hassasiyet ve kişisel çabaları takdirle karşıladıklarına dikkati çeken Hussain Mahmood Alkhateeb, "Erdoğan'ın 'Fırat'ın suları sadece Türkiye'nin değil tüm bölge halkının kullanımına açıktır' ifadesi bizi gerçekten memnun etmiştir." şeklinde konuştu.

Alkhateeb, konuyla ilgili 2008'de kurulan Stratejik İlişkiler Komisyonunun yakın zamanda Irak'ta toplanacağını ve iki ülke arasındaki ticareti geliştirmeye yönelik görüşmeler yapılacağını da sözlerine ekledi.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi de Türkiye ile Irak arasında geçmişten bugüne gelen köklü bir komşuluk, dostluk ve ticari bağın olduğunu belirterek, bölge ülkelerinin var olunan güzel coğrafyadaki istikrarı tesis etmek için güç birliği yapmak zorunda olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirerek daha ileri noktalara taşımak istediklerini dile getiren Ünverdi, "2018'de Türkiye'den Irak'a 8,5 milyar dolar ihracat yapılırken, bunun 1,4 milyar dolarını Gaziantep tek başına gerçekleştirdi. İstanbul'dan sonra Irak'a en fazla ihracat yapan ikinci il konumundayız." ifadelerini kullandı.