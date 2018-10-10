Iraklı hasta, İstanbul'da hayata tutundu

İSTANBUL (AA) - Solunum yetmezliği şikayetiyle Irak'tan tedavi için Medicana Çamlıca Hastanesi'ne başvuran 21 yaşındaki Mustafa Faruk, şifayı Türkiye'de buldu.

Medicana'dan yapılan açıklamaya göre, soluk borusunda yaşadığı işlev kaybı dolayısıyla birçok ameliyat geçiren hasta, Medicana Çamlıca Hastanesi Başhekimi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Cüneyt Aydemir sayesinde hayata tutundu.

Irak'ta yaşayan, 21 yaşındaki Mustafa Faruk, arkadaşlarıyla gittiği piknikten dönerken geçirdiği trafik kazasından sonra ülkesinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde, solunum yetmezliği sebebiyle entübe edildikten sonra soluk borusunda darlık gelişti. Bu darlığın düzeltilmesi için geçirdiği operasyon sonrasında soluk borusunda enfeksiyon ve buna bağlı doku kaybı oluşan Faruk, bu kaybın giderilmesi için bir operasyon daha oldu.

Geçirdiği operasyonda soluk borusuna boyun kaslarından alınan dokular ile yama yapılan ve bu kasların kıkırdak dokuya sahip olmaması sebebiyle nefes alımı sağlanamayan hastaya trakeostomi kanülü takıldı.

Trakeostomi kanülü dolayısıyla konuşma problemleri yaşamasının yanında, kanülün soluk borusuna uygun boyutta olmamasından dolayı tıkanıklık da gelişmesiyle tekrar nefes darlığı yaşamaya başlayan Faruk, Medicana Çamlıca Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede bronkoskopi ve balon uygulaması ile soluk borusundaki tıkanıklığı açılan Faruk'a, nefes alımının sürekli sağlanması ve darlığın önlenmesi için ayrıca Montgomery tüpü takıldı.

Cüneyt Aydemir tarafından gerçekleştirilen operasyondan 9 ay sonra kontrole geldiğinde, soluk borusundaki deformasyonun düzeldiği görülen Faruk'a tekrar bir temizleme ameliyatı daha yapıldı.

Soluk alışverişini sağlayan Montgomery tüpü alınıp, yerine daha kısa bir silikon stent takıldı. Bu başarılı operasyonun ardından, ihtiyaç olmaması nedeniyle boğazındaki delik de kapatılan Faruk, normal şekilde nefes alması sağlanarak, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.





- "Hastamız şu anda normal nefes alabilen, rahatlıkla konuşan bir hale geldi"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Cüneyt Aydemir, şunları kaydetti:

"Hastamız Mustafa Faruk, geçirdiği trafik kazası sonrasında çok ciddi solunum problemleri yaşamış ve birçok operasyon geçirmiş. Bize başvurduğunda, geçirdiği birçok operasyona rağmen nefes darlığı yaşadığını ve hayat kalitesinde düşüş olduğunu gördük. Gerçekleştirdiğimiz operasyonları takiben yaptığımız kontrollerde, hastamızın soluk borusunun düzeldiğini gözlemledik. Hastamız şu anda normal nefes alabilen, rahatlıkla konuşan bir hale geldi ve son kontrollerini takiben ailesinin yanına ülkesine dönüyor."

Tedavi süreci sonunda hayata döndüğünü ifade eden Mustafa Faruk ise, "Yaşadığım son derece zorlu süreçten sonra şu an sağlığıma kavuşmuş olmaktan çok mutluyum. Artık hiçbir şikayetim kalmadı. Rahatlıkla konuşabiliyor, yemek yiyor ve en önemlisi nefes alabiliyorum. Tüm bu süreci en iyi şekilde atlatmamı sağlayan doktorum Cüneyt Aydemir ve hastane personeline emekleri için yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.