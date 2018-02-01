"Irak'ta ikinci bir hudut kapısına ihtiyaç var"

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak merkezi hükümeti tarafından yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde iki ülke arasında Ovaköy-Karavala yerleşim bölgelerinin yeni bir hudut kapısı açılmasına imkan verecek hale geldiğini belirterek, "İki ülke arasında bu kadar ticaret gelişiyorsa ikinci bir kapıya da ihtiyaç olduğu aşikar." dedi.

Tüfenkci, Irak Planlama Bakanı ve Ticaret Bakanı Vekili Selman Ali el-Cumeyli ve beraberindeki heyetle Bakanlık binasında bir araya geldi.

Iraklı heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tüfenkci, iki ülke arasında köklü bir geçmiş bulunduğunu söyledi.

Özellikle son zamanlarda Irak'ın teröre karşı başarısından büyük mutluluk duyduğunu anlatan Tüfenkci, "İki ülkenin de ortak düşmanı olan terörün elbirliğiyle sona erdirilmesinin iki ülke halklarının refahına büyük bir katkı sağlayacağı aşikardır." diye konuştu.

Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanı olduğunu kaydeden Tüfenkci, 28 Şubat-1 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek toplantının teknik çalışmalarının başladığını bildirdi.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin yaklaşık 10 milyar dolar olduğuna işaret eden Tüfenkci, "Ancak bu ticaretin daha da artmasının önünde bir takım fiziki engeller olduğunu görüyoruz. Bu engeller arasında bizim kanaatimizce en öncelikle çözüm getirmemiz gereken konu iki ülke arasındaki ticaretin tek bir hudut kapısına mahkum olmasından kaynaklanan sıkıntılar ve beraberinde getirdiği çifte vergilendirme ve transit geçişlerden vergi alınması gibi problemlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Karayolu taşımacılığında Türk taşımacılarının yaşadığı çifte vergilendirme sorununun iki ülke ticaretini sekteye uğratan en önemli hususlardan biri haline geldiğini anlatan Tüfenkci, tır ve kamyon şoförlerinin hem Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden geçerken hem de Irak merkezi hükümeti kontrolündeki hudut kapılarında çifte vergilendirmeye tabi tutulduğunun altını çizdi. Tüfenkci, "Transitte çifte vergilendirilmenin önlenmesi, Irak'ın da ticaretini geliştirecek bir adım olacak." dedi.

- "İkinci bir hudut kapısına ihtiyaç var"

Irak merkezi hükümeti tarafından yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde iki ülke arasında Ovaköy-Karavala yerleşim bölgelerinin yeni bir hudut kapısı açılmasına imkan verecek hale geldiğini belirten Tüfenkci, "İki ülke arasında bu kadar ticaret gelişiyorsa ikinci bir kapıya da ihtiyaç olduğu aşikar. Bu doğrultuda, Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla inceleme ziyareti talebimizi ilettik. Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Sayın Naufel Hasan tarafından söz konusu talebe, heyetimizi Bağdat'a davet ederek yanıt verilmiştir. Biz bu davete olumlu yanıt verdik." diye konuştu.

Tüfenkci, söz konusu ziyaretin bir an evvel gerçekleştirilmesi konusunda Iraklı Bakan el-Cumeyli'nin vereceği katkıdan memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

- Konuk Bakan el-Cumeyli

Irak Planlama Bakanı ve Ticaret Bakanı Vekili Salman Ali el-Cumeyli de iki ülkenin tarihi, kültürel ve dini açıdan kardeş olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Irak için önemli bir ekonomik ortak konumunda bulunduğunu dile getiren el-Cumeyli, "Aramızdaki ticari ilişkilerin bu yıldan itibaren artış göstermesini temenni ediyoruz." dedi.

Irak'ın kuzeyinde yaşanan sorunlar konusunda Türkiye'nin kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayan el-Cumeyli, "Umarım Türkiye'nin bu son tutumundan dolayı her iki ülke arasındaki ticari ilişkiler daha yüksek bir seviyeye ulaşır." ifadesini kullandı.

İlk önceliklerinin sınır kapılarının kontrol altına alınması olduğunu kaydeden el-Cumeyli, "Yeni sınır kapısının açılışını da hızlandırmamız gerekir. Bunun da farkındayız. Biz kendi açımızdan her zaman hazırız." diye konuştu. Bakan Tüfenkci de konuyu çok önemsediğini ve bizzat takip etmek istediğini belirtti. Tüfenkci, Kerkük-Türkiye boru hattının bir an önce çalışmasının da önemine işaret ederek, bu konuda Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağını bildirdi.

Yeni bir sınır kapısı açılması halinde çifte vergilendirme sorununun da çözüleceğine dikkati çeken el-Cumeyli, ürünlerin denetiminin de daha hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi.

Ticari ilişkilerin yanı sıra Irak'ın yeniden imarında ve kalkınmasında firmaların Türk inşaat firmalarının rol almasını çok istediklerini kaydetti. Tüfenkci de buna karşılık olarak bu konuda her türlü destek ve yönlendirmeyi yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Tüfenkci, el-Cumeyli'ye Malatya kayısısı hediye etti.



