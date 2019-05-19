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Irak'tan ExxonMobil çalışanlarının petrol sahasından çekilmesine tepki

- Petrol Bakanı Samir el-Gadban: - "Amerikan şirketindeki bazı çalışanların geçici veya ihtiyati olarak ayrılmasının Irak'ın güneyinde yer alan petrol sahalarındaki güvenlik durumuyla bir alakası yok. Bize göre bu kabul edilemez ve gerekçesiz"

Irak'tan ExxonMobil çalışanlarının petrol sahasından çekilmesine tepki
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BAĞDAT (AA) - Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban, Amerikan petrol ve doğal gaz şirketi ExxonMobil çalışanlarının Basra'daki petrol sahasından çekilmesinin "gerekçesiz ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gadban, diğer kentlerde olduğu gibi Irak'ın güneyinde de sosyal koşullar ve güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu, uluslararası şirketlerin de petrol sahalarında serbest ve güvenli bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Amerikan ExxonMobil şirketi çalışanlarının sahadan çekilmesinin bölgede yaşanan siyasi gerilimle alakalı olduğunu bildiren Gadban, şunları kaydetti:

"Amerikan şirketindeki bazı çalışanların geçici veya ihtiyati olarak olarak ayrılmasının Irak'ın güneyinde yer alan petrol sahalarındaki güvenlik durumuyla bir alakası yok. Bize göre bu kabul edilemez ve gerekçesiz çünkü uluslararası diğer şirketler petrol sahalarının geliştirilmesi için serbest ve güvenli bir şekilde çalışıyor."

Gadban, ExxonMobil yetkililerinden açıklama beklediklerini belirterek, Batu Kurna petrol sahasını geliştirmek için yapılan uzun vadeli sözleşme gereğince çalışanların geri dönmesi çağrısında bulundu.

Irak'taki Basra Petrol, Batı Kurna petrol sahasındaki 30 yabancı personelin güvenlik nedeniyle dün Irak'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çekildiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan'da geçen salı günü 2 petrol pompa istasyonuna "drone" ile saldırı düzenlenmiş, geçen pazar günü de 2'si Suudi Arabistan'a ait 4 ticari gemi BAE kara suları yakınlarında sabotaja uğramıştı.


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