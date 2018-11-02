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İran'a yaptırımlar

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "(İran'a yaptırımlarda Türkiye'ye de muafiyet tanındığı haberleri) Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var"

İran'a yaptırımlar
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TBMM (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran'a yaptırımlarda Türkiye'ye de muafiyet tanındığı konusunda, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var" dedi.

Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 Yılı Bütçesinin görüşmelerine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dönmez, İran'a yaptırımlarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye muafiyet tanındığı konusunda haberlerin bulunduğunun anımsatılmasına, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var." karşılığını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih DönmezIranMuafiyetYaptırım
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