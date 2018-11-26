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İran'dan AB'ye ticari mekanizmayı hızlandırma çağrısı

- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi: - "Avrupa Birliği, İran'la petrol ticaretinde bankacılık işlemlerini yerine getirecek bir mekanizma kurmaya çalışıyor. Umarım zaman kaybetmeden bu sözler fiiliyata döner"

İran'dan AB'ye ticari mekanizmayı hızlandırma çağrısı
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BRÜKSEL (AA) - İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, "Avrupa Birliği (AB), İran'la petrol ticaretinde bankacılık işlemlerini yerine getirecek bir mekanizma kurmaya çalışıyor. Umarım zaman kaybetmeden bu sözler fiiliyata döner." dedi.

Salihi ve AB Komisyonu İklim ve Enerjiden Sorumlu Üyesi Miguel Arias Canete, AB-İran arasında nükleer işbirliği konusunda Brüksel'de düzenlenen üst düzey görüşmeler hakkında basına açıklamalarda bulundu.

İran nükleer anlaşmasının başarısız olmasının hiç kimseye fayda sağlamayacağına dikkati çeken Salihi, "Mevcut şartlar alında sağlanabilecek tek anlaşma olasılığı İran nükleer anlaşmasıydı. Bu tüm taraflara fayda sağlayan bir anlaşma. Umarım uluslararası toplum ve taraflar bu anlaşmayı bir arada tutmak için gerekeni yapar." diye konuştu.

Salihi, anlaşmanın bozulması halinde ciddi bir karmaşa ortaya çıkacağını belirterek, "Umarım ortaklarla bu anlaşmayı kurtarabiliriz. Burada söylediklerim uyarı mesajı olarak algılanmalı. AB, Çin ve Rusya'nın siyasi pozisyonu kelimeler yerine fiiliyata dönmeli." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran yaptırımlarını bertaraf etmeyi öngören ticari mekanizmayla ilgili Salihi, "Avrupa Birliği, İran'la petrol ticaretinde bankacılık işlemlerini yerine getirecek bir mekanizma kurmaya çalışıyor. Umarım zaman kaybetmeden bu sözler fiiliyata döner. Umarım süre dolmadan bir mekanizma kurulur ve anlaşma bozulmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Canete de, "İran üzerine düşeni yerine getirdiği sürece AB nükleer anlaşmanı devamını destekliyor." dedi.

İran nükleer anlaşmasının amacını yerine getirdiğini ve İran'ın nükleer programının barışçıl olmasını sağladığını belirten Canete, AB'nin İran'la iş birliğini sürdürmeye önem verdiğini ifade etti.

İran'la ticaret için kurulacak mekanizmayla ilgili Canete, "Bu karmaşık ve benzersiz bir girişim ve üye ülkelerin siyasi liderliğinde teknik çalışmalar ilerliyor." diye konuştu.




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