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İran'dan "Irak'a ihracatta birinci sıradayız"açıklaması

- İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, İran'ın 2018 yılında Irak'a ihracat yapan ülkeler arasında birinci sırada olduğunu ve bu konuda Türkiye ve Çin ile rekabet içinde olduklarını söyledi

İran'dan
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TAHRAN (AA) - İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, İran'ın 2018 yılında Irak'a ihracat yapan ülkeler arasında ilk sırada olduklarını belirtti.

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinin sanayi bölgesini ziyaret eden Rahmani, burada yaptığı açıklamada Irak ile ticarette bu eyaletin çok iyi bir konumda olduğunu söyledi.

Geçen yıl Irak'a en fazla ihracatın Kirmanşah'tan yapıldığını aktaran Rahmani, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla bu bölgeye daha fazla yatırım yapılacağını kaydetti.

İran'ın 2018'de Irak'a ihracat yapan ülkeler arasında birinci sırada olduğunu kaydeden Rahmani, Irak'a ihracatta en yakın rakiplerinin Türkiye ve Çin olduğuna işaret etti.

Ülkesinin geçen yıl Irak'a 12 milyar dolarlık petrol dışı ihracat yaptığını beliren Rahmani, 2019 hedeflerinin de 20 milyar dolar seviyesine çıkmak olduğunu söyledi.


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