"İran'ın bir an önce huzura kavuşmasını diliyoruz" - İHKİB Başkanı Tanrıverdi: - "Türkiye ile İran son dönemde bölgede çok önemli konularda stratejik iş birliklerine imza atıyor. İki ülke arasındaki siyasi yakınlaşmanın ticaretimize olumlu yansımalarını beklerken İran'ın istikrarsız bir ortama sürüklenmesinden üzgünüz" - "Can kayıplarını beraberinde getiren olayların bir an önce sona ermesini ve komşumuzun yeniden huzura kavuşmasını diliyoruz" - BMD Başkanı Öncel: - "İran'da bir an önce huzur ve toplumsal uzlaşı ortamının oluşması ve komşumuzdaki sıkıntının sona ermesi en samimi dileğimiz"

02 Ocak 2018 Salı 15:02