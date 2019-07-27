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İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna uğurlandı

- Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi

İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna uğurlandı
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İSTANBUL (AA) - Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman'ın cenazesi toprağa verildi.

Dedeman için Tarabya Ferahevler Dedeman Camisi'nde öğlen namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Dedeman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve siyaset, iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Murat Dedeman'ın naaşı, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dedeman ailesi, 29 Temmuz'a kadar 12.00- 17.00'de Dedeman İstanbul Oteli'nde taziyeleri kabul edecek.


- Murat Dedeman hakkında


Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, 1951 yılında Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji ardından Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından babası Mehmet Kemal Dedeman'ın yanında iş hayatına atılan ve uzun süre Dedeman Topluluğu'nun birçok yönetim kademesinde görev alan Murat Dedeman, 1992 yılından bu yana Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürütüyordu.

Bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde eğitim ve sağlık projeleri ile gündeme gelen Murat Dedeman, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Umut Vakfı, Kayak Federasyonu ve TED Kolejleri Vakfı'nın Başkanlığını üstlendi.

Dedeman ayrıca, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Kayseri İli Yardım Derneği, TED Ankara Kolejliler Derneği, TED İstanbul Koleji Vakfı, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, TABA gibi sosyal, sportif, kültürel, mesleki dernek ve vakıflarda da görev aldı.

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Cenaze TöreniDedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman
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