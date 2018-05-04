İş adamları Özbekistan ve Güney Kore ziyaretlerinden memnun döndü - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ve Güney Kore ziyaretlerine eşlik eden iş dünyası temsilcileri, her iki ülkede yatırımların karşılıklı artırılmasına yönelik görüşmelerden ve atılan adımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Olpak: - "Siyasiler, 'Çok önemli bir seçim var, bütün yurt dışı temaslarımızı 2 aylığına öteliyoruz. Seçimden sonra hızla devam edeceğiz.' diyebilirlerdi. Bunu demeyip ziyaretleri sürdürmeleri iş dünyası açısından önemli. Çünkü bizim işlerimiz beklemiyor" - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Kaan: - "Güney Kore'de de Özbekistan'da da gıda, tarım ve hayvancılık alanına biraz daha yoğunlaşmamız gerekiyor. Güney Kore'de ihracatçı olabiliriz, Özbekistan'da da karşılıklı bu alanda işler yapmamız mümkün"

ANKARA (AA) - DİLARA ZENGİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen Özbekistan ve Güney Kore ziyaretlerine katılan iş adamları, ticaretin ve yatırımların karşılıklı artırılmasına yönelik görüşmelerden ve imzalanan anlaşmalardan duydukları memnuniyetle yurda döndü.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özbekistan ziyaretinin iki ülkenin ilişkilerini canlandırması, Güney Kore ziyaretinin ise ülkeler arası ticaretin dengelenmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

İki ülkede gerçekleştirilen iş forumlarında güçlü bir heyetle hazır bulunduklarını belirten Olpak, Özbekistan'da 300'ü, Güney Kore'de ise 200'ü aşkın iş insanının forumlara katıldığını bildirdi.

Olpak, Özbekistan'da resmi görüşmelerin yanı sıra ikili görüşmelerin de çok sıcak geçtiğini ifade ederek, "Ülkeleri siyasi liderler yönetiyor. Eğer liderler arasında anlaşmazlık olursa bu ticaretimize, yatırımlarımıza yansıyor. Gördük ki, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Türk heyetini düşündüğümüzün çok ilerisinde bir sıcaklıkla karşıladı." dedi.



- "Ziyaretlerin ertelenmemesi iş dünyası için önemli"



İş dünyası açısından seyahatlerin önemine işaret eden Olpak, şöyle konuştu:

"Türkiye çok önemli bir seçime gidiyor. Seçime sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz hafta Sayın Başbakan Binali Yıldırım ile İspanya'daydık. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan ve Güney Kore ziyaretini gerçekleştirdik. Bir değişiklik olmazsa gelecek hafta ve sonraki hafta da hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Sayın Başbakan Yıldırım'ın Kuveyt, Katar ve İngiltere ziyaretleri söz konusu. Siyasiler, 'Çok önemli bir seçim var, bütün yurt dışı temaslarımızı 2 aylığına öteliyoruz. Seçimden sonra hızla devam edeceğiz.' diyebilirlerdi. Bunu demeyip ziyaretleri sürdürmeleri iş dünyası açısından önemli. Çünkü bizim işlerimiz beklemiyor. Bu mesajın hem dünyaya hem de iş dünyasına verilmesinin bu seyahatlerin en büyük kazancı olduğunu düşünüyorum. Bu rakamlardan öte bir kazançtır."

Olpak, Özbekistan seyahatinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin ulaşılabilir olduğunu vurgulayarak, "Eğer Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in iradesi hızlı bir şekilde bürokrasiye yansırsa 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine çok daha hızlı ulaşabiliriz." diye konuştu.

Güney Kore ziyaretinde ise üçüncü ülkelerde iş birliği yapılması konusunun gündeme geldiğini anlatan Olpak, "Güney Kore gelişmiş bir ekonomi ama onların kendi içlerinde artık doğru dürüst yapacak büyük projeleri yok. Bizler büyük projeleri konuşurken sanki günlük işler gibi konuşuyoruz. Güney Kore gibi bir ülkeyle üçüncü ülkelerde yapabileceğimiz çok şey olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, Korelilerin Türk projelerine ilgi duyduklarının altını çizerek, "Görüşmelerin bir kısmında bulundum. Son derece sıcaklardı, el sıkışmalar oldu." ifadesini kullandı.



- "Gezi sonrası çalışmalara devam edeceğiz"



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da Özbekistan ve Güney Kore ziyaretlerinin iş dünyası için verimli geçtiğini söyledi.

MÜSİAD olarak Özbekistan'da temsilcilik açtıklarını hatırlatan Kaan, "Geziden önce orada yapılanmamız bizim için iyi oldu. Sayın cumhurbaşkanları huzurunda Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası ile bir mutabakat anlaşması yaptık, 25 anlaşmadan bir tanesi de bizimkiydi. MÜSİAD olarak gezi sonrasında da çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaan, Özbekistan ziyaretinin kendilerini etkilediğini ve geziye katılan iş insanlarının memnun kaldıklarını dile getirerek, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in kendilerine olan yaklaşımının çok pozitif, ülkenin bürokrasisinin de Özbekistan'ın dünyaya açılması açısından istekli olduğunu bildirdi.

Türk Hava Yollarının da Özbekistan seferlerini haftada 3'e çıkarmasının Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkiyi daha da artıracağına işaret eden Kaan, "Yatırımda 3 milyar dolar, toplamda 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi bence başarılabilecek bir rakam. Projeler yapıldığı sürece bu rakamlar artacaktır. İş dünyasını bölgeye taşıdığımız sürece daha fazla işler olabilir." diye konuştu.



- "Güney Kore ile STA'da çeşitliliğe ihtiyaç var"



Güney Kore ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kaan, Türkiye'nin dış ticarette bu ülkeye karşı dezavantajlı olduğunu, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile Güney Kore'nin çok daha pozitif bir ilerleme kaydettiğini anlattı. Kaan, "Güney Kore'ye ihracatımızı artırmak için özellikle STA'da Türkiye'nin de menfaatini gözetecek tarzda çeşitliliğe ihtiyaç var. Güney Kore özellikle tarımsal ürünlerde ithalatçı bir ülke." ifadesini kullandı.

Türk ve Güney Koreli yatırımcıların üçüncü ülkelerde iş birliği yapması konusuna da değinen Kaan, "Üçüncü ülkelerde iş birliği için enerji, otomotiv ve müteahhitlik hizmetlerinin olduğu üç alanda imkanlar var." dedi.

Kaan, Türkiye'nin ülkeye daha fazla sektörel iş insanını götürerek, sadece otomotiv ve enerji değil, değişik sektörlerdeki fırsatları değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

MÜSİAD Başkanı Kaan, "Güney Kore'de de Özbekistan'da da gıda, tarım ve hayvancılık alanına biraz daha yoğunlaşmamız gerekiyor. Güney Kore'de ihracatçı olabiliriz, Özbekistan'da da karşılıklı olarak bu alanda işler yapmamız mümkün." diye konuştu.