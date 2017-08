İş adamlarımızın Tayvan’ı mercek altına alması lazım

TAİPEİ (AA) - Taipei Türk Ticaret Ofisi Temsilcisi İsmet Erikan, Türk iş adamlarına Tayvan pazarına açılmaları çağrısında bulunarak "İş adamlarımızın Tayvan’a bakması ve Tayvan’ı mercek altına alması lazım." dedi.

Erikan, Tayvan'ın başkenti Taipei'de Türkiye-Tayvan arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin yanı sıra karşılıklı yatırım imkanlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İkili ticari faaliyetlerin geliştiğini ifade eden Erikan, Türkiye ve Tayvan arasındaki mevcut ticaret hacminin çok daha ileri seviyelere taşınması gerektiğini söyledi.

"Bugün itibariyle Tayvan ile 1,7 milyar dolar düzeyindeki ticaret hacmimiz, gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor." değerlendirmesinde bulunan Erikan, artık bu rakamın on milyar dolarlarla ifade edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye ile Tayvan arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl 1 milyar 736 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tayvan'a 139 milyon dolar ihracat yapan Türkiye, adadan 1 milyar 597 milyon dolarlık ithalat yaptı.

Erikan, "Tayvan’ın Türk pazarına daha dikkatli bakmasını, daha fazla mal almasını istiyoruz. İş adamlarımızın da Tayvan’a bakması ve Tayvan’ı mercek altına alması lazım." dedi.

Tayvan’ın açık bir pazar olduğuna ve dünyanın her yerinden mal ithal ettiğine dikkati çeken Erikan, "Bizim de ürettiğimiz mala güvenmemiz lazım. Genel olarak Asya pazarını ve özel olarak da Tayvan pazarını mutlaka dikkate almamız lazım." ifadelerini kullandı.

Türk Ticaret Ofisi Temsilcisi, son dönemde Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun Uzakdoğu ve Güney Asya ülkelerine yaptığı ziyaretlere işaret ederek "Artık iş adamlarımızın Asya’yı görmesi lazım. Klasikleşmiş ve gelenekselleşmiş pazar anlayışından çıkarak Asya'da da pazar aramamız lazım." diye konuştu.

"Türk kirazı raflarda yerini alacak"

Meyve sebze ithalatındaki bazı sınırlamaların Tayvan ile yapılan görüşmeler sonucu aşıldığını anlatan Erikan, Türkiye'de üretilen kirazın Tayvan pazarına gireceğini kaydetti.

Erikan, her yıl yaklaşık 160 milyon dolarlık kiraz ithalatı yapan Tayvan ile görüşmelerde sona yaklaşıldığını ve yakın zamanda Türk kirazının raflarda yerini alacağı bilgisini verdi.

Tayvan’da dünyaca ünlü tekstil markalarının mağazalarında Türkiye’de üretilen ürünlerin yer aldığına dikkati çeken Erikan, "Türk markalarımızın Tayvan’da iş yapması pekala mümkün. Yapmamız gereken şey, gelmek, bakmak ve yerleşmek.” ifadelerini kullandı.

Erikan, adada her ay farklı alanlarda birkaç ticaret fuarı düzenlendiğini belirterek "İş adamlarımızın mutlaka mercek altına alması gereken bir yer burası. Bölgedeki iş adamları buraya akın ediyor. İş adamlarımızın bölgeye açılması için de önemli bir kapı burası." diye konuştu.

Türk iş adamlarının Tayvan’da inşaat malzemeleri, mermer, elektrik ve aydınlatma ürünleri, tekstil ürünleri alanında kolaylıkla iş yapabileceğini belirten Erikan, Tayvan pazarının keşfedilmesi gerektiğini ifade etti.

"Tayvanlı turist sayısında artış var"

Tayvan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının 2012’de 17 binden 2016’da 70 bine yükseldiğini dile getiren Erikan, "Tayvan’dan Türkiye'ye turist sayısı 4 yılda yüzde 400 oranında arttı." dedi.

Erikan, 2015'te Türk Hava Yollarının Taipei'ye doğrudan sefer başlatmasının turist sayısındaki artışa olumlu yansıdığına işaret ederek şunları söyledi:

"Türkiye’den gelen Tayvanlılar mutlu. Özellikle Isparta’da gül hasadını görmek için gidenler oluyor. Her tanıştığım Tayvanlı Türkiye’ye gitmek istediğini söylüyor. Turizm ilişkilerimizin geleceğinin parlak olduğunu görüyorum. Ben Tayvan’dan Türkiye’ye bir milyon turist bekliyorum. Tayvan dışına her yıl 14 milyon kişi çıkıyor. Benim istediğim sayı, bunun yüzde 6’sı. Hem ticaret hem turizm ilişkilerimizde mesafenin çok uzak olmadığını düşünmemiz gerekiyor."

Tayvanlı firmalar Türkiye'de ortaklık arayışında

Tayvanlı yatırımcıların Türkiye’de güneş enerjisi santrallerine yatırım yapmak istediklerini anlatan Erikan, bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye’de üretim yapmaya sıcak baktığını söyledi.

Erikan, Tayvanlı motor üreticilerinin Türkiye’deki firmalarla ortaklık arayışında olduğunu dile getirerek adada Türk-Tayvan İş Adamları Derneğinin başkanlığını Tayvanlı bir şirketin üst yöneticisinin üstlendiğini söyledi.

29. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları

Taipei'de düzenlenen 29. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'na Türkiye'den 85'i sporcu toplam 120 kişilik bir kafilenin katıldığını belirten Erikan, bu büyüklükteki bir katılımın Türkiye'nin Tayvan ile ilişkilere verdiği önemin bir göstergesi olduğunu anlattı.

Sporcuları Olimpiyat Köyü'nde ziyaret ettiğini ve bazı müsabakaları izlediğini belirten Erikan, atletlerin bu tür yarışmalarda deneyimlerini artırarak olimpiyatlara hazırlık için büyük bir fırsat yakaladığını anlattı.

Erikan, Türk Ticaret Ofisi olarak sporculara gerekli tüm desteği sağladıklarını sözlerine ekledi.