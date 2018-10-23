İş arayanlar

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - İş arayanların öz geçmişlerini (CV) video formatında şirket ve kurumlara sunabilmesini sağlayan girişim Addvio Kurucusu Muhammet Önder Erdoğan, "Kariyer platformlarında video yöntemi kabul gördü. Beta yayında olan addvio.net internet sitemizde şu anda 3 bin adayın video CV'si bulunuyor. Hedefimiz Türkiye'de 5 büyük şehirden sonra Londra ve Paris eksenli Avrupa ve ABD pazarı oluşturmaktır." dedi.

Erdoğan, AA muhabirinin iş arayanlar için "Video CV" olanağı sunan Addvio.net girişimine ilişkin sorularını cevapladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nde yer alan Addvio'nun, kariyer platformlarında video CV metodunu uygulayarak verimliliği artırmayı başardığını ifade eden Erdoğan, Addvio'nun, video cv, video referans, prompter, video mülakat gibi video odaklı modülleri bulunan yeni nesil insan kaynakları platformu olduğunu kaydetti.

Erdoğan, "Amacımız insan kaynakları (İK) süreçlerine hız, kolaylık ve verimlilik katmaktır. Bu alanda dünya ile rekabet edebilir yazılım ve sistemler üretmekteyiz. Şu an Türkiye'nin en önemli girişimcilik organizasyonlarından biri olan İTÜ Big Bang'da finalist adaylarından biriyiz. Sitemiz beta olarak yayındadır. Türkiye'de yer alan holdinglerden ve kurumsal şirketlerden çok önemli geri bildirimler ve dönüşler almaktayız." bilgilerini verdi.





- "Geleneksel kariyer platformları ömrünü tamamlamak üzere"





Gelirlerini firmalara yapılan ilan paketi satışları ve ek modül kullanım ücretlerinden sağladıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kariyer platformlarında video yöntemi kabul gördü. Beta yayında olan addvio.net internet sitemizde şu anda 3 bin adayın video CV'si bulunuyor. Hedefimiz Türkiye'de 5 büyük şehirden sonra Londra ve Paris eksenli Avrupa ve ABD pazarı oluşturmak.Türkiye ve dünyanın video CV havuzu olarak firmaların ik süreçlerine dijital bir dokunuş gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye'de hedefimiz 3 sene içerisinde 10 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip olmaktır."

İşe alım süreçlerinde dijitalleşmenin önemini kavrayarak Addvio girişimini yaptıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hükümetimizin dijital dönüşüm ve girişimcilik alanında yer alan çalışmalarını çok önemsiyorum. Bu çalışmalar meyvesini verecektir. Güzel başarı hikayeleri bu destekler sonucunda ortaya çıkacaktır. Dijital İK alanında yer alan girişimimiz inovatif bir yaklaşımın sonucu ortaya çıkmıştır. Zira geleneksel kariyer platformları ömrünü tamamlamak üzeredir. Videolar ile yazılı bir CV'den çok daha fazla bir veriye ulaşmanız söz konusudur.

Video CV'ler ile adayın kişiliği ve sosyal yönü ile ilgili bilgiye ulaşabildiğiniz gibi klasik CV'lerden daha fazla bilgi sunmakta ve adayla sesli ve görsel iletişim kurabilmektesiniz. Addvio İK'da verimli zaman yönetimi ve iş verimliliği kapsamında firmalara önemli kazanımlar sağlamakta ve insan kaynakları gibi önemli bir alanda iş verimliğini ve firma verimliliğini arttırmaktadır. Addvio adayları firmaya çağırmadan videolarını izleme ve online iş görüşmesi yapma imkanı sunar. Doğru aday rekabette öne çıkar."





- "Engelsiz CV modülünü TÜBİTAK'ın BİGG desteği kapsamında geliştiriyoruz"





Kendisinin Anadolu Ajansı Haber Akademisi mezunu olduğunu aktaran Erdoğan, akademide eğitim sürecindeyken daha önce fikir aşamasında olan girişimini hayata geçirmeye karar verdiğini söyledi.



Erdoğan, engellilere iş bulmalarında kolaylık sağlayacak Engelsiz CV Modülü üzerinde de çalıştıklarını ifade ederek, bunu Yıldız Teknopark'ın desteğiyle TÜBİTAK BİGG kapsamında geliştirmeyi sürdürdüklerini anlattı.

TÜBİTAK'tan gelecek onayın ardından engelsizcv.net diye ayrı bir platform kuracaklarını söyleyen Erdoğan, "Engelli adaylar için geliştirdiğimiz Engelsiz CV ilk etapta sitemizde bir modül olarak engelli vatandaşlarımıza hizmet verecek. Daha sonra ayrı tamamen engellilere yönelik oluşturulmuş bir arayüz ile birlikte menüler sesli komut ile çalışacaktır. Engelsiz CV modülünü şu an TÜBİTAK'ın BİGG desteği kapsamında geliştiriyoruz." yorumunu yaptı.





- "İK sektöründe firmaların en önemli sorunlarından biri engelli adaylara ulaşmak"





Türkiye ve dünyada engelli iş gücü farkındalığını oluşturmak istediklerini anlatan Erdoğan, Türkiye'de nüfusun yüzde 7'sinin engelli olduğunu kaydetti.

Addvio'nun engelli adayların işe alım süreçlerinde trafik, ulaşım ve fiziksel zorlukları ortadan kaldıracağını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Engelsiz CV modülü aslında sektörde yer alan gereksinimlerden ortaya çıkmıştır. Addvio'nun bir alt modülüdür. Mevcut gereksinimler çağın imkan ve kolaylıklarının altında bir hizmet ortaya koymakta buda beraberinde engelli adayların yaşam kalitelerinin altında bir süreci beraberinde getirmektedir. Biz bu mevcut süreçleri iyileştirmek, engelli adayların yaşamlarına bir kolaylık sağlamak istedik. Teknolojinin bize sağladığı imkan ve kolaylığı engelli adayların işe alım süreçlerinde kullanmak ve mevcut süreçleri iyileştirmek istedik.

Buradan da Addvio ve Engelsiz CV modülü ortaya çıktı. İK sektöründe firmaların en önemli sorunlarından biri engelli adaylara ulaşmak ve nitelikli personel temin etme durumu idi. Bizim ortaya koyduğumuz çözüm yolu bu noktada bireysel ve kurumsal fayda sağlayacaktır."



Muhammet Önder Erdoğan, çalışmalarının İTÜ Teknokent, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Yıldız Teknopark tarafından desteklendiğini de sözlerine ekledi.