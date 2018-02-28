İş Bankası ile Trade Atlas'tan büyük hamle..

İSTANBUL (AA) - İş Bankası, yurt dışı gümrük ve konşimento bilgilerine dayalı gerçek ithalatçı-ihracatçı veri tabanı sitesi Trade Atlas ile iş birliğine gitti.

İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılan iş birliği kapsamında; Trade Atlas'ın 1 yıllık üyelik paketleri, İş Bankası kredi kartları ya da İş Bankası hesabından havale ile yapılan ödemelerde yüzde 60 indirimli olarak sunuluyor.

Trade Atlas'tan bu hizmeti alan üyeler, ihracat yapmak istedikleri firmalarla güncel ve gerçek verilere dayalı bir süreç başlatıp, zaman kaybetmeden hedef pazarlarına ulaşabilecek. Üyelik kapsamında; firma logolarının ana sayfada yayımlanması, iki yabancı dilde iletişim bilgisi ve ürün görseli eklemeyi içeren tanıtım alanları sunulması ve Google Translate aracılığıyla çoklu dilde tercüme imkanı da faydalanılan diğer hizmetler arasında bulunuyor.





- İş Bankası ihracatçı müşterilerine özel avantajlar





İş Bankası müşterileri, paket üyeliği sonrası şubelerinden ilk kez alacakları Maximum İhracatçı Kart’ları bu işbirliği kapsamında 1 yıl boyunca kart aidatı ödemeden kullanma imkanına sahip oluyor.

İş Bankası'nın İhracatçı KOBİ’lere özel sunduğu "İhracatçı Kart" ile firmalar, Türkiye’de bir ilk olarak hem şirket kredi kartının tüm özelliklerinden faydalanıyor hem de İş Bankası aracılığı ile gerçekleştirdikleri ihracat işlemlerinden MaxiPuan kazanıyor. Bu işbirliğinin bir parçası olarak firmalar ayrıca, peşin ve mal mukabili ithalat işlemlerini İş Bankası Ticari İnternet Şubesi’nden 30 gün boyunca ücretsiz gerçekleştirme avantajını da elde ediyor.

Verilen bilgiye göre, Trade Atlas; 228 ülkeden 9,5 milyondan fazla ithalatçı firma ve 700 milyondan fazla yurt dışı gümrük ve konşimento bilgilerine dayalı yurt dışı piyasa istihbaratı sistemi ile gerçek yurt dışı ithalatçı firma verileri sağlıyor.