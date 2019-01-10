İş Bankası işletmelerin masraf süreçlerini dijitalleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, işletmelerin masraf süreçlerini daha dijital hale getirmek için Masraff firması ile kampanya başlattı.

İş Bankası'nın açıklamasına göre, Masraff uygulaması; personel harcamalarına ilişkin fatura ve fişlerin fiziki olarak saklanması, teslim edilmesi, manuel olarak girilmesi gibi süreçleri arkasında bulunan yapay zeka yetenekleri ile faturanın yalnızca fotoğrafının çekilmesi ve gönderilmesi gibi pratik bir hale dönüştürüyor.

Kampanya kapsamında, İş Bankası müşterisi olan firmalar İnternet Şube ve İşCep'ten alacakları referans kodu ile gerçekleştirecekleri satın alımlarda Masraff'ın bir yıllık üyeliğini ilk 3 ay ücretsiz kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, dijitalleşmenin İş Bankası için sonu gelmeyecek sürekli ve giderek hızlanan bir süreç olduğunu belirterek, "Altyapımızdan şubelerimize, dijital kanallardan ürünlerimize kadar her alanda müşterilerimize çözümler sunabilmek için önemli yatırımlar yapıyoruz. Masraff gibi uygulamalar, işletmelere hem zaman hem de maliyet açısından önemli kazanımlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Şimşek, bu iş birlikleri ile ticari müşterilerinin işlerini daha kolay yapabilecekleri uygulamalara avantajlı koşullarla ulaşmalarını sağladıklarını bildirdi.

Masraff'ın Arya Kadın Yatırım Platformu'nun yatırımcılar ile girişimcilerin buluştuğu ve İş Bankası'nın ana sponsor olarak yer aldığı Arya Retreat etkinliğinde birinci olduğunu aktaran Şimşek, "Girişimcilerin ve özellikle kadın girişimcilerin büyümelerinde katkı sağlayacak bu tip iş birliklerine çok önem veriyoruz." açıklamasında bulundu.





- "Süreçlerin akıllı ve otomatik hale gelmesi artık zorunlu"





Masraff'ın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Begül Eray Sezgin ise şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunda süreçlerini akıllı ve otomatik hale getirmelerinin artık bir zorunluluk olarak karşılarında olduğunu bildirdi.

Sezgin, "Biz de Masraff ile şirketlerin masraf yönetimini, fişin sadece fotoğrafının çekildiği, veri girişi sürecini yapay zeka algoritmalarımızın tamamladığı, hazır entegrasyonlarımız sayesinde masrafların muhasebe sistemlerine aktarımının yapıldığı komple bir çözüm olarak sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İş Bankası'nın her anlamda dijitalleşmeyi benimseyen bir kurum olduğunu aktaran Sezgin, "Böyle bir kuruluşun, şirketlerin dijital dönüşümünü gerçekleştirebilmeleri için önderlik etmesi tüm ekosistem açısından çok önemli." ifadesini kullandı.

Arya Kadın Yatırım Platformu Yönetici Ortağı Deniz Duygu da, "Arya Hızlandırma Programı'nın amaçlarından biri bu tarz iş birliklerine vesile olmak. Arya Kadın Yatırım Platformu ve İş Bankası birlikteliğinin gönül bağı dışında girişimcilerimizle işbirliği oluşturması da bizi çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.