İş Bankası'nda genel müdür değişiyor

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’dan dün erken bir açıklama geldi. Açıklamanın erken ama yanlış haber hırsından dolayı gündeme geldiği söylendi. Neden bunları söylüyoruz İş bankası’nda görev değişikliği Nisan ayında gündeme gelecekti.

Genel Kurul’da yapılacaktı. Adnan Bali bir süre önce bankanın yetkili kurullarına Nisan’da görevi bırakacağını iletmişti.

Yetkili kurullardaki isimler de bir gelenek olan bankanın yönetim kurulunda bir süre daha görev yapmasını istemişti. Zaten bu gelenekti. İş Bankası’nda işler gelenekler çerçevesinde ilerliyordu.

Bir gelenek de 35 yıl icra görevi yapma sınırıydı. Adnan Bali bu sınırı gelmişti. Ve dün ayrılma kararını açıklarken bu sınırı hatırlattı ve şunu söyledi:

. 35 yıl kuralı işledi, görevden ayrılmam sürpriz değil. Böyle bir kural olmasaydı da ayrılmayı düşünüyordum.

Sonra da görevi bırakacağı ismi “Görevi üstlenecek arkadaşım uzun yıllar birlikte çalıştığım Hakan Aran, resmi otoritenin onayına tabidir” sözleri ile açıkladı.

Genel Müdürlük binasında yapılan toplantıya bankanın üst yöneticileri de katılmıştı. Bali özetle şunları söyledi:

. 1 Nisan 2011'den bu yana büyük bir gururla ve mutlulukla, onurla sürdürdüğüm Genel Müdürlük görevimi, mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağım.

. O tarihe kadar da Genel Müdürlük görevime devam edeceğim. Genel Kurul irade gösterirse İş Bankası'nda Yönetim Kurulu'nda görev yapmaya devam edeceğim.

. Bu bizim geleneklerimiz ve kurumsal prensiplerimiz arasında vardır. Geçmişte de örnekleri vardır.

. 1 Aralık 1986'da bankaya müfettiş yardımcısı olarak girdim. 34 yılı aşkın bir süredir bankada çeşitli görevler yaptım,

. 10 yıl Genel Müdürlük yaptım. 5 yıl Genel Müdür Yardımcılığı, 15 yıl üst düzey yöneticilik bu ülkede ziyadesiyle yeterlidir. Hatta bana sorarsanız biraz da fazladır.

. Genç bir nesil, donanımlı bir nesil geliyor arkadan... Varsa tecrübeniz, birikiminiz başka şekilde de sunun onlara...

. Ama önlerini ve yollarını açın. Sadece kurala uymak için değil, felsefesi itibarıyla da inandığım için bu çerçevede hareket ediyorum.

. Hayatta önemli olan da final yapabilmektir. Final yapabilmeyi bilmektir. Hayatta bazıları parayla vedalaşamaz bazıları malla varlıkla vedalaşamaz bazıları da makam ve unvanla vedalaşamaz.

. Ama uçtan uca bir sorumluluğu götürebilmek için bunlarla ilgili doğru kararları verebilmek lazım. İcra kurulunda 12 genel müdür yardımcımız var.

. Her bir arkadaşımın pozisyonunu ikame edebilecek en 3 adayımız var. Bunun İş Bankası'nın en büyük varlığı olduğunu düşünüyorum.

. Bankamızda da bir ilk bu uygulama... Dünkü yanlış işler olmasaydı, yönetişim kalitesi açısından planladığımız şey bu oturumdu.

. Sonuç olarak, şöyle kurallarla yönetilen bir yerin, öncesinde paydaşlarını bilgilendirecek şekilde yeni yönetimin belirleneceği, hiçbir şeyin son dakikaya bırakılmadığı bir düzen kanaatimce...

. Çok da doğru bir şey. Onun için bu ilkin de İş Bankası açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. İş Bankası, tüm yöneticilerini kendi içinden yetiştiriyor.

. Hepimiz sabi bir çocuk gibi bu bankaya giriyor, bu bankada çalışarak devam ediyoruz ve sonunda kariyerini bu bankada tamamlayıp emekli olunca ayrılıyoruz.

. Şu kolumdaki saat 25 yıl burada çalışmanın saatidir, bir tek bende de yok. 25 yıl kim İş Bankası'nda çalışırsa onda var.

. Yetenek havuzumuz da son derece zengin. Hiçbir pozisyon için sıkıntılı olmayız. Şube müdürünü doğrudan yönetim kurulu üyesi yapan, şube müdürü başka bankaya genel müdür olan bir bankayız.

Adnan Bali yerine gelecek ismi de açıkladı ve şöyle konuştu:

. Bütün bu hususları göz önünde bulundurarak uzun yıllardır beraber çalıştığım, bankamızın özellikle teknolojik altyapısına, yazılım ve donanımına çok büyük katkılar koymuş olan ve bunların üzerine kurulan bankacılık uygulamalarına son derece hakim, mühendislik ve bilgi teknolojileri alanındaki yetkinliklerinin üzerine işletme yüksek lisansı ekledikten sonra şimdi de bankacılık doktorası yapan, kendisine de bu bakımdan özendiğim Genel Müdür Yardımcımız sevgili Hakan Aran'ın bu görev için çok uygun ve layıkıyla bu görevi yapabilecek bir arkadaşım olduğunu düşünüyorum. Tabii bunlar, hem dahili, yetkili kurullarımızın hem de resmi otoritenin onayına tabidir. Biz olsa olsa bir öneride bulunabiliriz. Bu öneri çerçevesinde yürüyebilirse koşullar buna göre oluşacak.

Kişilerin geçici, İş Bankası'nın ise kalıcı olduğunu söyleyen Bali şöyle davem etti:

. Bizler için de en önemli şey arkasında bir pürüz bırakmamak ve iyi anılmaktır. Bundan daha ileri bir bahtiyarlık olmaz diye düşünüyorum. Ben genel müdürlüğüm boyunca, doğrudan ve dolaylı desteklerini hep hissettiğim başta aileme, uzak ve yakın geçmişte çalıştığım arkadaşlarıma, beni bu göreve layık gören herkese, her davetimizde gelen siz sevgili basın mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Bana gösterilmiş olan yakınlığı ve güveni hayatım boyunca unutamayacağım. Teşekkür ederim hepinize" şeklinde tamamladı.

HAKAN ARAN KİMDİR?

1968 yılında Antakya’da doğan Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş, 2000 - 2001 yılları arasında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme yüksek lisans programını tamamlamıştır. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Bankacılık Doktorası yapmakta olan Aran, evli ve üç çocuk babasıdır.

1990 yılında İş Bankası'nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü olmuş, 2008 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Operasyonlardan, Dijital Bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak Banka'nın önemli dönüşüm programlarında görev alan Aran, İş Bankası Rusya YK Başkanlığı, Anadolu Sigorta YK Başkan Vekilliği, Türk Telekom YK üyeliği görevlerinde bulunmuş, halen SoftTech, LiveWell, GullsEye şirketlerinin YK Başkanı, Munzam Sandık Vakfı YK üyesi ve İş Bankası'nda teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.