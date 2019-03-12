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İş Bankası'ndan tarıma destek

Türkiye İş Bankası, lisanslı depodan yararlanmak isteyen tarım üreticilerine "ELÜS Karşılığında Kredi" ürünü ile finansman desteği sunuyor.

İş Bankası'ndan tarıma destek
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Türkiye İş Bankası, lisanslı depodan yararlanmak isteyen tarım üreticilerine "Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Karşılığında Kredi" ürünü ile finansman desteği sağlıyor.

İş Bankası'nın açıklamasına göre, Türkiye için büyük öneme sahip olan tarım sektörünün gelişimi için üreticilere yönelik ürün ve hizmetler sunmaya devam eden bankanın sunduğu ürünlerin arasında ELÜS Karşılığında Kredi de bulunuyor.

Banka krediyi, ELÜS'te kayıtlı ürünün güncel borsa fiyatları üzerinden hesaplanan bedelinin yüzde 70'ine kadar ve başka bir teminata ihtiyaç duyulmadan ELÜS sahiplerine, belge üzerinde kayıtlı son depolama tarihi azami vade olacak şekilde kullandırıyor. İş Bankası böylelikle, buralara bırakılan ürünler karşılığında nakit
ihtiyaçlarının karşılanması bakımından tarım sektörüne destek sağlamış oluyor.

Tarım ürünlerinden depolanabilir olanları özel bir önem taşıyor. Özellikle hububat ve bakliyatın yanı sıra pamuk, incir ve kayısı gibi pek çok ürün lisanslı depoculuğun konusuna giriyor. Lisanslı depoculuk, tarımsal ekonomiye birçok açıdan fayda sağlıyor. Lisanslı depoculuk, üreticiler için öncelikle ürünü doğru zamanda satabilmek bakımından önem taşıyor.

Fiyat dalgalanmalarından etkilenmek istemeyen üreticiler, acil nakit ihtiyacı olmadığı zamanlarda ürünlerini lisanslı depolarda güvenli ve analizden geçerek sınıflandırılmış bir şekilde saklayabiliyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar için de lisanslı depolar, ürünlerin hızla satılması ya da krediye konu olması bakımından önemli birer merkez konumunda bulunuyor.

Sanayiciler veya tarım ürünlerinin her türden ticareti ile uğraşanlar, aradıkları belli standartlara sahip ve belli miktardaki ürünleri lisanslı depolara başvurarak kolaylıkla bulabiliyor ve tek bir işlem ile ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Dolayısıyla sanayiciler, ihracatçılar ve diğer tacirler de artık daha çok lisanslı depolara başvuruyor.

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