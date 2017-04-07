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İş Bankası-Petrol Ofisi iş birliği

- İş birliği kapsamında Maximum Mobil kullanıcıları, araçlarından inmeden ödeme yapabilecek

İş Bankası-Petrol Ofisi iş birliği

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası ve Petrol Ofisi iş birliği kapsamında, bankanın yeni mobil uygulaması Maximum Mobil kullanıcıları, araçlarından inmeden ödeme yapabilecek.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, iş birliği ile Maximum Mobil kullanıcıları, "mobil öde-geç" anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt alışverişlerini araçlarından inmeden, uygulama üzerinden gerçekleştirme imkanı bulacak.

iOS ve Android işletim sistemine sahip cep telefonlarıyla Maximum Mobil uygulamasını kullanan Petrol Ofisi müşterileri, ilk kayıt işleminde plakasını tanıttıktan sonra uygulamadan faydalanabilecek.


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Anahtar Kelimeler:
İş BankasıPetrol Ofisi
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