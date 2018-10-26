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İş Bankası üst yönetiminde değişiklik

- Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cahit Çınar atandı

İş Bankası üst yönetiminde değişiklik
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İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cahit Çınar getirildi.

İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, bankanın üst yönetiminde gerçekleşen atama ile Cahit Çınar Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Yapılan atama sonucunda, hukuk müşavirlikleri, krediler portföy yönetimi, perakende krediler izleme ve takip, ticari ve kurumsal krediler izleme ve takip bölümleri Cahit Çınar'ın sorumluluğuna verildi.


- Özgeçmiş


Cahit Çınar, 1967'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1988'de mezun olan Çınar, 1991'de İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü'nde Uzman Yardımcısı olarak işe başladı. Çınar, 1992'de müfettiş yardımcısı olarak bankanın Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atanırken, 2001-2013 döneminde Ticari Krediler Tahsis Bölümü'nün çeşitli kademelerinde yöneticilik görevinde bulundu.

2013'te İş Bankası Güneşli Kurumsal Şubesi Müdürlüğüne getirilen Çınar, 2016'da bankanın iştiraklerinden İşbank AG'nin Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Çınar son olarak Ekim 2018'de Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

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Cahit Çınarİş Bankası
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